Ferrari n'est "clairement pas aussi rapide qu'à Monaco"

La Scuderia Ferrari a surpris à Monaco en se positionnant rapidement et à la régulière comme un candidat non seulement au podium mais aussi à la victoire, même si cette ambition a été contrariée par l'accident des qualifications et le forfait de Charles Leclerc qui avait signé la pole.

Deux semaines plus tard, l'écurie de Maranello figure encore parmi les leaders au sortir de la première journée de roulage sur le circuit de Bakou, un autre tracé en ville mais bien plus rapide que celui de la Principauté.

Carlos Sainz a en effet bouclé les deux séances du jour en troisième position, alors que Leclerc a signé le quatrième temps de la seconde, malgré une nouvelle sortie de piste. Alors, vraie dynamique qui s'est enclenchée ou performances en trompe-l'œil en attendant le réveil d'autres structures ?

"Nous sommes assurément plus rapides que prévu", a reconnu Sainz avant de tempérer : "Il est aussi vrai que j'ai bénéficié de plusieurs aspirations sur mes bons tours. Sur les longs relais, nous n'avons pas vu le rythme clairement. Donc l'image globale n'est peut-être pas aussi claire qu'elle pourrait l'être."

"Demain sera probablement un meilleur indicateur, mais nous ne sommes clairement pas aussi rapides qu'à Monaco, c'est certain. Je pense que Red Bull est plus rapide à la fois sur les courts et les longs relais, et il faut juste que nous continuions de travailler et que nous établissions s'il est possible de trouver un peu plus de temps."

Un point de vue partagé par Leclerc : "Je pense que McLaren est très, très rapide, mais ils ne l'ont pas montré pour je ne sais quelle raison aujourd'hui. Peut-être que ça a été une journée moins tranquille par rapport à nous. J'ai l'impression qu'ils ont encore un peu d'avance sur nous ici. Il faut attendre de voir demain."

"Sans aucun doute Red Bull, et Mercedes, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé non plus, mais je suis presque sûr qu'ils seront devant. Et ce sera essentiellement une lutte avec McLaren, c'est notre principal concurrent, donc nous devons nous assurer que nous faisons tout parfaitement, parce qu'ils font très peu d'erreurs cette année. Nous allons donc essayer de maximiser notre potentiel, et j'espère que nous pourrons les devancer beaucoup plus en qualifications."