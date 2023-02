Ferrari prudemment optimiste sur la fiabilité des moteurs F1

Charger le lecteur audio

La saison 2022 a été marquée pour Ferrari, mais également ses clients Haas et Alfa Romeo, par d'importants problèmes de fiabilité moteur. L'écurie a un temps réduit la puissance de ses blocs afin de tenter de survivre le temps de comprendre d'où venaient ces pépins techniques et de pouvoir les corriger cet hiver. Ce que les premières données semblent pour le moment confirmer.

En effet, en dépit du gel moteur instauré en début de saison dernière, des modifications pour des raisons de fiabilité demeurent possibles. Avec elles peuvent venir des gains de performance puisqu'une meilleure fiabilité peut notamment permettre d'exploiter au mieux les capacités d'une même unité de puissance.

Enrico Gualtieri, responsable moteur de la Scuderia, admet que seule la piste fournira la preuve finale que l'équipe a surmonté ou pas son talon d'Achille. "Le travail de préparation de la nouvelle saison est généralement l'un des moments les plus chargés de l'année et cet hiver n'a pas fait exception", a-t-il déclaré dans une vidéo de l'équipe.

"En fait, les PU [unités de puissance] sont gelées depuis l'année dernière, y compris les fluides, donc l'huile et le carburant. Et les seules modifications autorisées sont celles liées à la fiabilité. En fait, la fiabilité était notre talon d'Achille la saison dernière. Et donc nous avons travaillé pendant l'hiver pour résoudre nos principaux problèmes pour essayer d'atteindre le niveau de fiabilité souhaité. C'était notre objectif pour 2023. Et notre travail cet hiver était basé sur cet objectif."

Carlos Sainz au volant de la Ferrari SF-23 à Fiorano.

Gualtieri a déclaré que l'équipe avait examiné les processus d'assemblage ainsi que le design des composants suspects. "Nous avons travaillé principalement sur les domaines qui nous ont posé le plus de problèmes la saison dernière. Nous nous sommes donc concentrés sur le moteur à combustion interne et les systèmes électriques. Cependant, dans le même temps, nous avons essayé de capitaliser sur l'expérience acquise sur la piste."

"Et donc nous avons examiné tous les feedbacks et les signes de faiblesse des pièces des PU utilisées. Clairement, cela implique divers domaines de design de certains éléments. Mais en même temps, nous avons également revu nos procédures d'assemblage lorsque cela était nécessaire. Ce travail a impliqué tout le personnel de la division PU ainsi que nos collègues de la chaîne d'approvisionnement et nos fournisseurs."

S'étendant sur le programme hivernal, il a ajouté : "Nous avons travaillé dans tous les domaines pour essayer de comprendre les causes profondes des problèmes que nous avons rencontrés sur la piste et nous avons utilisé tous les outils à notre disposition pour essayer de les résoudre. En fait, le travail a impliqué tous les domaines, de la conception à l'expérimentation, y compris le processus d'assemblage, pour essayer et tester de nouvelles solutions dans un laps de temps très court."

"Nous avons également tiré le meilleur parti de l'expérience acquise au cours de la seconde moitié de la saison dernière, puis fait évoluer certains composants lorsque cela était nécessaire. Le travail ne s'arrête jamais, il repose sur l'amélioration continue des pièces pour essayer d'atteindre le niveau de fiabilité requis. Nous avons eu des retours positifs au banc d'essai sur certains des changements que nous avons introduits. Mais comme d'habitude, la piste nous dira si nous avons fait du bon travail."

Le nouveau patron de l'équipe, Fred Vasseur, a fait écho à l'opinion de Gualtieri sur le fait d'attendre le roulage en piste pour un verdict final. "Je pense que la priorité pour tout le monde est la fiabilité", a déclaré le Français. "Parce que lorsque vous êtes à ce stade de la saison, si vous n'avez pas de fiabilité, vous n'êtes pas en mesure de faire les trois jours [de test], et alors vous partez du mauvais pied. Nous avons fait le kilométrage requis sur le banc, nous sommes tous optimistes, mais seul Bahreïn nous dira où nous en sommes en termes de fiabilité et de performance. Jusqu'à présent, je dirais que tout est OK."