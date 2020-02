Ferrari : Vettel est le "premier choix" pour 2021, pas Hamilton

En marge de la présentation de la Ferrari SF1000, Mattia Binotto a fait le point sur la position de Ferrari concernant le marché des transferts. Si Charles Leclerc a prolongé fin décembre son contrat jusqu'en 2024, Sebastian Vettel est toujours en fin de bail à l'issue de la saison qui va débuter. Alors que c'est également le cas de Lewis Hamilton chez Mercedes, où les négociations devraient prochainement s'ouvrir, la Scuderia assure que conserver son quadruple Champion du monde demeure sa "première option".

Interrogé sur la possibilité de chercher à recruter Hamilton pour 2021, Binotto a souhaité donné une autre tournure à sa réponse. "Je veux répondre d'une manière différente", a-t-il lancé. "Je crois que Seb est notre premier choix pour le moment, et c'est évidemment quelque chose dont nous discutons avec lui et dont nous continuerons à discuter. Mais il est naturellement notre première option, notre préférence actuellement." Le directeur de l'écurie italienne a ajouté que la piste menant à Hamilton n'était pas "envisagée pour le moment".

Lire aussi : Ferrari présente sa F1 2020, la SF1000

Également présent lors de la conférence de presse qui suivait la présentation de la nouvelle Ferrari, Sebastian Vettel s'est confronté au sujet de son avenir en assurant vouloir "vivre le moment présent" et ne pas penser trop tôt à la suite de sa carrière. "Si l'on compare à il y a trois ans, je n'avais pas de contrat jusqu'au mois d'août, donc à proprement parler, j'étais hors-jeu à une demi-saison de la fin", a plaidé le pilote allemand. "Je ne crois pas que ça change grand-chose. Comme je l'ai dit, on est évidemment concentré sur ce qui se passe actuellement. À un certain moment, il faut bien sûr régler ce qui se passera dans le futur. Mais je crois que nous aurons suffisamment de temps pour le faire."

Concernant le timing avec lequel pourraient se dérouler les négociations et la prise de décision, Mattia Binotto a refusé de donner une date butoir. "Je pense d'abord que c'est une décision commune, quelque chose dont nous discuterons ensemble", a-t-il rappelé. "Cela prendra le temps qu'il faudra. Actuellement nous sommes focalisés sur la voiture, nous sommes concentrés sur les essais hivernaux et sur les premiers Grands Prix, et il y aura un moment propice pour le reste."

Propos recueillis par Roberto Chinchero

La présentation de la Ferrari SF1000 en vidéo