Vettel salue les "solutions malignes" de la Ferrari SF1000

Avec cette monoplace, qui est une évolution de la SF90 de 2019, Ferrari espère mettre un terme à 12 années sans le moindre titre mondial. L'an passé, Charles Leclerc et Sebastian Vettel avaient remporté un total de trois Grands Prix et n'avaient pu faire mieux que quatrième et cinquième au championnat ; ils espèrent évidemment faire mieux cette saison.

Quadruple Champion du monde, Sebastian Vettel est particulièrement impressionné par le nouvel agencement de l'unité de puissance au cheval cabré, qui résulte en une véritable taille de guêpe pour la SF1000. "C'est un véritable accomplissement, beaucoup d'heures de travail ont été consenties pour faire cette voiture", a commenté l'Allemand. "Je l'aime beaucoup."

"Nous avons évidemment eu l'opportunité de la voir un peu avant, et aussi de la comparer directement avec celle de l'an dernier, et on voit vraiment les différences, surtout en matière d'agencement. À l'arrière, tout est bien plus serré. Nous avons trouvé des solutions malignes pour y parvenir. J'ai hâte de la piloter, car c'est évidemment bien plus enthousiasmant que de la regarder. Encore une semaine à attendre !"

Charles Leclerc, dont c'est la troisième saison en Formule 1 mais la seconde chez Ferrari, aborde l'année 2020 avec le bénéfice de la continuité, ce dont il n'avait pas l'habitude jusqu'à présent. "L'approche est un peu différente, car je connais désormais l'équipe, et plus ou moins la voiture – c'est une nouvelle voiture mais une amélioration de celle de l'an dernier", a analysé le Monégasque. "Je connais les personnes au sein de l'équipe. C'est un grand défi, et je suis impatient de piloter la voiture."

Les deux hommes se sont toutefois bien gardés d'évoquer l'incontournable objectif qu'est le titre mondial, en particulier celui des pilotes. Interrogé sur ce qu'il voyait dans sa boule de cristal, Vettel s'est montré prudent : "C'est impossible à prédire, mais tout d'abord, beaucoup d'efforts ont été consacrés à cette voiture. Je pense que c'est un pas en avant et j'espère que j'aurai cette sensation en la pilotant. Tout le monde travaille en ce moment-même à Maranello pour l'améliorer encore plus. Nous pouvons compter là-dessus. Voilà ce que je verrais, si j'avais une boule de cristal. Le reste fait partie de l'aventure, nous devons être patients et attendre."