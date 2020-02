Ferrari décrit une SF1000 "poussée à l'extrême"

En levant le voile sur sa nouvelle monoplace pour la saison 2020, Ferrari a donné le coup d'envoi officiel d'une année pleine de défis, que la Scuderia entend relever avec succès. Le passé récent a suffisamment enseigné à l'écurie italienne l'humilité, et il n'est pas question d'affirmer haut et fort qu'il sera aisé de mettre un terme à la domination de Mercedes, exercée depuis 2014. Néanmoins les ambitions sont claires, inflexibles, et se matérialisent par une nouvelle monoplace qui, si elle respire la continuité en apparence, a fait l'objet d'un travail évidemment intense. Son nom, SF1000, honore le 1000e Grand Prix auquel participera l'écurie italienne cette année, "un grand exploit" selon Mattia Binotto.

Présent aux côtés de la dernière-née de Maranello, le directeur de Ferrari en a dit davantage sur la philosophie adoptée pour cette monoplace confiée à Sebastian Vettel et Charles Leclerc. "Ce que je peux vous dire sur la voiture, c'est que la réglementation reste stable donc il est difficile de la transformer complètement", admet-il.

Lire aussi : Ferrari présente sa F1 2020, la SF1000

L'an passé, Ferrari avait misé sur un concept avec peu de traînée pour privilégier la vitesse de pointe mais en avait payé le prix à cause d'un manque criant d'aéro. Il avait fallu travailler d'arrache-pied pour redonner de l'appui aérodynamique à la SF90, ce que les ingénieurs se sont évertués à faire également durant l'hiver pour la nouvelle monture.

"Le point de départ est la voiture de l'année dernière, la SF90, mais nous avons certainement poussé le concept à l'extrême autant que possible", insiste Mattia Binotto. "Nous essayons d'obtenir une performance aéro maximale, un niveau d'appui maximisé. Donc toute la voiture, la monocoque, l'unité de puissance, la boîte de vitesses, est vraiment packagé pour avoir un ensemble beaucoup plus mince. Je crois que c'est assez visible."

"Nous avons consenti beaucoup d'efforts pour la réduction du poids. Nous avons travaillé énormément sur l'unité de puissance, non seulement pour son intégration mais aussi sur chaque composant afin de respecter le changement de réglementation technique qui impose une réduction de 50% de la consommation d'huile. Elle semble très similaire à celle de l'an dernier mais croyez-moi, elle est complètement différente. De nombreux concepts sont très extrêmes sur la voiture."

La présentation de la Ferrari SF1000 en vidéo