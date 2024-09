La FIA affirme que "tous les ailerons avant sont actuellement conformes"

Devant la volonté de Red Bull et Ferrari de demander une clarification quant à la flexibilité des ailerons avant en Formule 1, la FIA a publiquement répondu ce mardi. Cette communication fait suite aux interrogations suscitées par certaines images, notamment le week-end dernier à Monza, laissant penser que McLaren et Mercedes pourraient utiliser des appendices plus flexibles que ce que permet le règlement.

Confirmant les observations faites lors de chaque épreuve en appliquant des charges sur les ailerons pour en mesurer la déformation dans le cadre de tests statiques, l'instance internationale assure n'avoir rien trouvé d'illégal à ce jour.

"La FIA examine les ailerons avant lors de chaque Grand Prix via de nombreuses vérifications (conformité des surfaces et des déflexions) par rapport au Règlement Technique F1. Tous les ailerons avant sont actuellement conformes au règlement", affirme la FIA dans un communiqué qui rappelle également la complexité du sujet.

"Aucune pièce n'est infiniment rigide, raison pour laquelle le règlement prévoit des tests de déflexion", peut-on lire. "L'aileron avant est une zone devenue compliquée au fil des années, car les modèles de charge aérodynamique varient d'un concurrent à l'autre et il est donc difficile de trouver un vecteur de charge qui couvre tous les types de construction."

"D'autres zones de la voiture, notamment l'aileron arrière et les bords du plancher, présentent des schémas de charge aérodynamique beaucoup plus uniformes sur la grille, permettant d'effectuer un test de charge plus universel."

"Aucune mesure à court terme"

Lando Norris au volant de la McLaren à Monza. Photo de: Sam Bagnall / Motorsport Images

La FIA rappelle également, comme on le sait, qu'elle mène depuis fin juillet une récolte de données plus poussée en installant une caméra sur les différentes monoplaces. Elle précise toutefois à nouveau qu'il s'agit d'un travail destiné à améliorer le contrôle des ailerons avant à l'avenir et non d'intervenir dans l'immédiat.

"Cet exercice se poursuivra au moins jusqu'à Singapour afin de s'assurer que chaque équipe aura été équipée de cette caméra FIA sur différents types de circuit (appuis faible, moyen, élevé et très élevé)", détaille le législateur. "Nous disposerons ainsi d'une vaste base de données permettant de dresser le tableau le plus objectif possible de la situation et de quantifier les différences entre les divers schémas dynamiques observés en piste."

La FIA prévient tout de même qu'à tout moment elle "a le droit d'introduire de nouveaux tests si elle soupçonne des irrégularités" mais que cette perspective n'est pas à l'ordre du jour : "Aucune mesure à court terme n'est prévue mais nous évaluons la situation en gardant à l'esprit le moyen et long terme".

En évoquant son souhait de clarifier la situation avec la FIA, Red Bull a souligné que son intention n'était pas tant de faire interdire les ailerons utilisés que de s'ouvrir la possibilité d'aller plus loin dans la flexibilité de son propre aileron avant.