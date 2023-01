La FIA va lancer un appel à candidatures pour de nouvelles écuries

Charger le lecteur audio

C'est une étape importante dans la perspective d'accueillir une ou des nouvelles écuries en Formule 1. Alors qu'elle ne l'avait pas fait jusqu'à présent, la FIA va officiellement lancer un appel à candidatures pour une procédure visant à accueillir de nouveaux concurrents dans la catégorie reine. Président de l'instance internationale, Mohammed Ben Sulayem a annoncé la nouvelle ce lundi soir. "J'ai demandé à mon équipe à la FIA de travailler sur le lancement d'un processus de déclaration d'intérêt pour les nouvelles équipes potentielles en Championnat du monde de Formule 1", a-t-il fait savoir.

Cette démarche de la FIA devrait permettre d'instaurer un cadre formel alors que les projets pour rejoindre les dix écuries déjà en place sur une grille qui pourrait réglementairement en accueillir 12 sont plus ou moins connus.

Le plus médiatisé, depuis quasiment un an, demeure celui d'Andretti, qui a énormément communiqué sur ses intentions, au point de provoquer une réticence de la part des équipes actuelles mais aussi des dirigeants de la F1, Stefano Domenicali en tête. Michael Andretti, qui souhaite créer cette écurie américaine dans la discipline avec l'appui de partenaires et sur les bases solides de l'historique de sa structure en compétition, a même martelé à plusieurs reprises qu'il était prêt à s'acquitter des 200 millions de dollars qui peuvent être exigés au nom de l'ensemble des écuries déjà engagées.

Plus récemment, le projet d'un milliardaire hongkongais a été dévoilé, Calvin Lo envisageant la création d'une écurie à l'horizon 2026. Enfin, le cas de Porsche reste très flou depuis la fin des négociations avec Red Bull, et l'on ignore quelles sont aujourd'hui les intentions précises du constructeur allemand quant à une arrivée en F1 : trouver coûte que coûte une autre écurie partenaire ou se lancer seul ?

Une chose est certaine, à savoir que si la FIA s'apprête à lancer un tel appel à candidatures, c'est que ces dernières existent. Une fois que les candidats se seront manifestés, cela offrira l'opportunité à la fédération internationale ainsi qu'aux dirigeants de la Formule 1 et aux écuries actuelles d'évaluer les dossiers, le sérieux et la solidité financière des différents prétendants.

