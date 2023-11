La FIA interdit trois couleurs sur la Sphère de Las Vegas

La Sphère de Las Vegas sera opérationnelle lors des séances du Grand Prix, mais afin de ne pas détourner l'attention des pilotes, un accord a été trouvé pour ne rien afficher qui puisse être mal interprété – particulièrement les couleurs rouge, jaune et bleu qui sont fréquemment affichées sur les panneaux lumineux représentant les drapeaux sportifs en bord de piste.

Rappelons que la F1 a loué la Sphère et le terrain qui l'entoure pour la durée de l'événement, contraignant le groupe U2 à se mettre en retrait jusqu'à la fin du mois. La F1 tenait à ce que la Sphère soit visible en arrière-plan de la piste, même si sa construction n'était pas achevée au moment de définir le tracé.

La surface extérieure de la structure, baptisée Exosphère, est le plus grand écran LED au monde, actif 24h/24. Le retour sur investissement de la F1 vient notamment de la vente de créneaux publicitaires et promotionnels sur la Sphère.

La Sphère de Las Vegas

La Sphère est particulièrement visible depuis les F1, ce qui était source d'inquiétude concernant les pilotes. Les propriétaires de la Sphère ont toutefois travaillé avec la FIA et la F1 afin d'éviter tout problème en piste.

Joel Fisher, vice-président exécutif des événements et des opérations pour MSG Entertainment, est responsable de l'accord entre la Sphère et le Grand Prix. Il affirme que tous les efforts ont été faits pour assurer qu'il n'y ait aucun problème.

"Il n'y a aucun danger", déclare-t-il à Motorsport.com. "Bien sûr, nous allons nous assurer de respecter les requêtes de la FIA. Ils sont venus ici de nuit et ont testé différentes couleurs, différentes choses. Et nous savons ce que nous ne devrions pas afficher." Quant à savoir ce qui le sera : "Il va y avoir des images en direct, des casques, des profils de pilotes, des publicités, toutes ces choses-là, et d'autres surprises."

PDG de Liberty Media, Greg Maffei a déclaré la semaine dernière que la F1 allait utiliser la Sphère davantage lors des années à venir. "Nous avons une relation à long terme avec la Sphère, et je pense que nous aurons davantage de programmation. En partie car nous ne savions pas si la Sphère allait être finie, et en partie car nous nous dépêchions pour être prêts nous-mêmes. Ces deux facteurs rendaient la programmation difficile pour cette année. Mais lors des années à venir, il se passera bien plus de choses", a fait savoir Maffei.