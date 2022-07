Gasly espère retrouver les points avec les évolutions d'AlphaTauri

Charger le lecteur audio

Le développement d'AlphaTauri stagne depuis le Grand Prix d'Émilie-Romagne, qui a eu lieu il y a trois mois. Depuis Imola, l'équipe italienne n'a pas vraiment brillé. Seuls 11 points ont été inscrits en sept tentatives, contre 16 sur les quatre premières manches, et si l'on omet la cinquième place de Pierre Gasly au Grand Prix d'Azerbaïdjan, le meilleur résultat de l'équipe de Faenza a été une dixième place.

Fort heureusement pour le pilote français et le reste de l'équipe, AlphaTauri a promis de nouvelles pièces pour le Grand Prix de France. De quoi espérer un retour dans les points pour l'AT03, d'autant plus que Haas a pris le dessus au championnat lors de la dernière course.

"Je préfère toujours me tourner vers l'avenir et j'espère que ça ira beaucoup mieux avec les évolutions que nous aurons sur la voiture ce week-end", a expliqué Gasly. "Elles concerneront principalement l'aérodynamique et elles devraient nous faire vraiment progresser avec la performance, donc j'ai hâte de les essayer au Ricard, en espérant qu'elles puissent nous remettre dans la lutte pour les points."

Au-delà de l'évolution, ce week-end est assez spécial pour le Français puisqu'il roule à domicile. Gasly sera assez loin de sa ville natale, Rouen, mais il peut être sûr de trouver un public presque entièrement acquis à sa cause dans les tribunes. De plus, tout comme son compatriote Esteban Ocon, Gasly dispose d'une tribune à son nom. Un geste apprécié par le pilote.

"C'est un week-end spécial puisque c'est ma course à domicile. En fait, nous avons mis en place une tribune Gasly spéciale à la chicane [de la ligne droite du Mistral] pour mes fans. C'est bien de pouvoir faire quelque chose d'un peu plus personnel et de se lier à eux un peu plus que d'habitude. Il va y avoir une bonne atmosphère et j'espère que nous pourrons être suffisamment performants pour signer un bon résultat devant le public français."

Gasly et AlphaTauri ont quitté l'Autriche sur un score vierge.

La dernière visite de Yuki Tsunoda en France s'est assez mal passée, le coéquipier de Gasly avait été éliminé en Q1 à la suite d'un accident et était péniblement remonté jusqu'à la 13e place en course. Bien que sa prestation de l'an passé semble être facilement améliorable Tsunoda estime que les caractéristiques du circuit mettent en lumière les défauts de sa monoplace, même si les évolutions devraient lui donner un coup de pouce.

"C'est un circuit où l'on a besoin de réglages qui marchent bien dans les virages à vitesse moyenne et ça peut être assez délicat puisqu'il y a la ligne droite rapide et le virage de Signes, mais aussi des virages lents et moyens à la fin des secteurs 1 et 3", a précisé le Japonais. "Normalement, cela mettrait en évidence certains points faibles de la voiture mais nous aurons des évolutions et nous espérons que ce ne sera pas le cas. Il est vraiment temps que nous retournions en Q3 pour que ce soit plus facile de marquer des points le dimanche."

"Nous avons opté pour une évolution majeure plutôt que pour de nombreuses petites évolutions. La nouvelle amélioration est axée sur l'ajout de plus de charge sur la voiture, car nous étions assez faibles dans les virages à moyenne et haute vitesse. J'espère que cela nous offrira plus de régularité et nous permettra de nous battre à nouveau en tête du milieu de grille."