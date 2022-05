Le GP de Miami défend le prix élevé des billets

Charger le lecteur audio

Le tout premier Grand Prix de Miami de l'Histoire de la F1 a débuté ce vendredi avec les premières séances d'essais libres sur le tracé serpentant autour du stade des Dolphins, le Hard Rock Stadium. Événement très attendu, il a beaucoup fait parler de lui avant les premiers tours de roue pour plusieurs raisons, l'une d'entre elles étant le prix très élevé des billets pour pouvoir suivre l'épreuve depuis les tribunes ou le paddock.

Avec 640 dollars (autour de 607 euros) pour la place la plus "économique" en tribunes, il s'agit du second Grand Prix le plus cher de la saison, derrière Monaco. Tous les billets se sont pourtant rapidement arrachés, puisque les guichets étaient déjà fermés le jour-même de la mise en vente. Pour l'accès à l'admission générale, il faut dépenser entre 300 dollars pour le vendredi et 500 pour le dimanche, les prix des boissons et de la nourriture vendues à l'intérieur de l'enceinte étant par ailleurs très élevés également.

Les 240'000 personnes attendues seront toutefois bien là au fil des trois journées de l'épreuve, prouvant que la F1 a fait un pas de géant en termes de notoriété aux États-Unis ces dernières années. Interrogé au sujet des critiques sur le prix des billets, Tom Garfinkel, le patron du GP de Miami, également responsable de l'équipe des Dolphins et du Hard Rock Stadium, a déclaré que le jeu de l'offre et de la demande avait dicté ces prix.

"Eh bien, c'est en partie dû à la rareté et à l'offre et la demande", a-t-il expliqué. "Je veux dire, nous n'avons jamais vraiment fait de mise en vente publique et nous avions tellement de demande que le prix des billets était en partie fonction de cela."

Esteban Ocon et Carlos Sainz sur le circuit de Miami

Garfinkel a insisté sur le fait que les billets pour l'admission générale, appelés "campus pass", offrent un bon rapport qualité-prix, étant donné qu'aucune dépense n'a été ménagée pour transformer le site en quasi parc à thème, avec un beach club, des fan zones et des concerts live tout au long du week-end. "Je pense qu'une chose pour laquelle nous n'avons pas fait un très bon travail – et pour laquelle nous pouvons faire mieux à l'avenir – est d'éduquer les gens sur ce qu'est un campus pass", a-t-il expliqué.

"Pour 300 dollars le vendredi, vous pouvez venir et découvrir le circuit. Il y a beaucoup de choses différentes avec les campus pass. Il y a tellement de choses à découvrir ici. Ce n'est pas un laissez-passer typique. Vous pouvez voir beaucoup de zones différentes de la piste. Il y a beaucoup de choses différentes à faire."

"Et puis, dans le haut de gamme, oui, nous avons quelques expériences de luxe pour lesquelles les billets sont très chers. C'est donc en partie une question d'offre et de demande. Mais avec un peu de chance, nous allons faire vivre cette expérience aux personnes qui ont acheté les billets."