Zhou voit Bottas comme le meilleur équipier possible

Charger le lecteur audio

Cette saison en Formule 1, Guanyu Zhou sera l'unique rookie du plateau, remplaçant le nouveau retraité Kimi Räikkönen chez Alfa Romeo. Le Chinois de 22 ans débarque dans l'élite avec une expérience conséquente des formules de promotion – il a passé trois ans en F3 Europe et trois autres saisons en F2 – mais sans titre dans un championnat majeur, bien qu'ayant été couronné l'an passé en F3 Asie face à des pilotes bien plus novices.

Auteur de deux victoires en 90 courses de F3 Europe puis cinq succès en 68 épreuves de F2, Zhou a désormais fort à faire pour prendre ses marques dans la catégorie reine du sport automobile. Il aura toutefois un coéquipier qu'il juge idéal en Valtteri Bottas, avec ses 178 départs en Grand Prix et ses cinq saisons passées chez Mercedes, lors desquelles il a remporté dix victoires.

"Pour un rookie, il n'y a pas de meilleure option que d'avoir Bottas comme coéquipier pour sa première saison", déclare Zhou, qui a déjà côtoyé le Finlandais lors des essais d'Abu Dhabi en décembre. "Si je veux le battre, je sais que je dois travailler très dur et m'adapter très vite à toute la F1, et à la nouvelle voiture, dès le tout début."

"Mais je pense que ce qui est plus important est qu'il peut m'aider dans mon apprentissage. C'est un pilote très ouvert. Il partage ses informations et discute avec l'équipe et moi, ce qui est très utile. Après tout, il a eu tant de podiums et de victoires en F1. Parmi tous les pilotes, il y en a peu qui sont capables de battre Hamilton en qualifications, et il en fait partie. Je pense qu'il est une excellente référence et un coéquipier très fort. J'espère que nous allons nous améliorer ensemble [en 2022]."

Le premier pilote chinois de l'Histoire de la Formule 1 évite en tout cas tout excès d'optimisme, alors que la hiérarchie des écuries demeure particulièrement incertaine dans le contexte de la nouvelle réglementation technique.

"Tout d'abord, je me fixe le modeste objectif de marquer des points", ajoute Zhou. "Je ne sais pas à quel point la voiture sera compétitive la saison prochaine. Nous devons attendre le début de la saison pour nous en faire une idée claire."

"Personnellement, j'aimerais marquer des points. Mais au début de la saison, je ne me demanderai pas si c'est réalisable lors des deux premières courses, je vais juste essayer de ne pas avoir trop de pression. Je veux prendre du plaisir à courir en F1, à apprendre aux côtés de mon coéquipier et des ingénieurs, et m'améliorer dans tous les domaines. Quand je serai meilleur dans tous les domaines, les résultats viendront naturellement."

Propos recueillis par Jonathan Noble