Haas n'a négocié avec aucun autre pilote que Magnussen

Kevin Magnussen est de retour en Formule 1. Il y a un mois, un tel scénario paraissait improbable, en témoigne sa volte-face par rapport aux propos qu'il tenait à l'époque. Et pourtant ! L'invasion de l'Ukraine par la Russie a entraîné une crise diplomatique mondiale qui a très vite rendu inéluctable la fin de la collaboration de Haas avec Nikita Mazepin et son sponsor Uralkali, ces derniers étant inextricablement associés à Dmity Mazepin, proche du président russe Vladimir Poutine.

Nikita Mazepin n'a pas caché son amertume, lui qui a été congédié sans le moindre contact entre Günther Steiner et lui, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Le directeur d'équipe confirme cette version des faits. "De quoi parlerait-on ?" s'interroge Steiner. "Ce n'est pas agréable, ce que j'ai à lui dire, alors de quoi parlerait-on ? Nous l'avons fait pour une raison claire, et cette raison est claire pour tout le monde, à mon avis. Je n'ai pas besoin de discuter avec lui de ce qui s'est passé. Vous savez, je sais que ce n'est pas de sa faute personnellement, mais les circonstances… Il s'est juste retrouvé au milieu de tout ça."

Haas a donc dû trouver un nouveau coéquipier à Mick Schumacher au pied levé en vue de cette saison 2022 et n'a pas tardé à jeter son dévolu sur Kevin Magnussen, qui courait déjà pour l'écurie de 2017 à 2020. Malgré les rumeurs Giovinazzi ou Hülkenberg, Steiner révèle n'avoir contacté aucun autre pilote. "Parce que nous avons parlé avant, nous avons décidé que c'était ça que nous voulions faire, et nous l'avons fait", explique l'Italien. "Si ça n'avait pas marché, nous serions passés au [pilote] suivant. Mais il ne faut pas essayer de négocier, sinon on passe toute la journée à parler avec des gens et on ne prend pas de décision ; parfois, il faut prendre une décision et essayer de la concrétiser."

Günther Steiner

Qui aurait été le suivant ? Peut-être le pilote de réserve Pietro Fittipaldi, qui avait déjà assuré l'intérim lors des deux derniers Grands Prix de la saison 2020 et était en piste pour le premier après-midi des essais de Bahreïn.

"Si les discussions avec Kevin avaient capoté, je pense que ça aurait été la solution de repli, parce qu'il fallait confirmer le line-up pour les essais et pour la première course, mais ça n'a pas vraiment fait l'objet de discussions", indique Steiner. "J'ai passé un coup de fil à Pietro ; ce n'était pas sa plus grande joie, pour des raisons évidentes, mais je lui ai expliqué nos raisons. Il a l'esprit d'équipe, et il fait toujours partie de l'équipe. Il comprend. Bien sûr, il aurait préféré que ce soit lui dans la voiture."

Magnussen semble en tout cas n'avoir rien d'un bouche-trou, puisqu'il a signé un nouveau contrat pluriannuel avec Haas. Le voilà donc à nouveau engagé avec l'écurie sur le long terme, alors qu'il était parti pour faire carrière en WEC avec Peugeot. "Nous n'avons même pas eu besoin d'en discuter, nous nous sommes demandé si nous allions le faire, et les deux parties ont dit oui. C'est tout", commente Steiner. "C'était très simple, il n'y a pas eu de négociations ou quoi que ce soit. Je sais ce qu'il veut, je sais ce que nous voulons, et c'est la même chose. Nous sommes là pour retrouver notre niveau, et nous avons besoin qu'il nous aide à faire ça, comme il l'a fait [avant]."

"Faire un contrat, c'est toujours trouver un accord avant de pouvoir signer. Quand on comprend quelqu'un, on sait exactement à quoi il s'attend. Et on sait ce qu'on doit proposer pour que ce soit attractif. Nous avons eu Kevin pendant quatre ans. Si je lui dis qu'il faut que je voie comment il se débrouille pendant un an, je pense qu'il va me répondre 'mec, tu faisais quoi pendant les quatre années que j'ai passées avec toi ?', vous voyez. Donc…"