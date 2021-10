Haas sera prêt pour "marquer des points" avec une meilleure F1

Après avoir décidé de ne pas développer sa F1 version 2021 pour se concentrer entièrement sur la nouvelle réglementation technique 2022, Haas souffre d'un véritable manque de rythme cette saison, Mick Schumacher et Nikita Mazepin se contentant généralement de la dernière ligne de la grille.

Samedi dernier à Istanbul, pour la première fois de la saison, une Haas a été en mesure de participer à la Q2 lors des qualifications, grâce à la 14e place de Schumacher en Q1. Si l'Allemand avait déjà réussi à se qualifier pour la seconde partie des qualifications en France, un accident l'avait empêché d'y rouler.

Au-delà de ce résultat et de la performance de Schumacher, le directeur de l'écurie, Günther Steiner, a souligné que sa structure avait mis en place la stratégie et l'exécution parfaites pour y parvenir, ce qui lui donne la certitude que son équipe est prête à marquer des points lorsqu'elle aura une meilleure voiture.

"Ouais, c'était ma plus grande satisfaction personnelle, de voir comment l'équipe a fait le travail", a répondu Steiner lorsqu'il lui a été demandé à quel point il était rassurant de voir une telle gestion du week-end de course. "Nous sommes prêts pour l'année prochaine, vous savez. Nous sommes bien. Oui, nous allons aussi commettre des erreurs, mais il y avait une opportunité, et ça fonctionnait comme s'ils travaillaient ensemble depuis trois ou cinq ans."

"Mick était très calme, son ingénieur de course a fait un excellent travail, en restant toujours calme. Surtout qu'avec Ayao [Komatsu] qui remplace l'ingénieur de course de Nikita, il n'y avait pas d'ingénieur de course en chef. Et ils ont tous fait du bon travail, chacun a fait ce qu'il devait faire, [comme] les mécaniciens. C'est ce qui m'a rendu heureux, parce que maintenant nous sommes prêts. Si nous avons une meilleure voiture, l'équipe de course sera prête à marquer des points."

Le contact avec Fernando Alonso lors de la course sur le mouillé le dimanche a fait disparaître tout espoir de points dès les premiers tours pour Schumacher, qui a terminé 19e, juste devant son coéquipier Mazepin. Mais Steiner a affirmé que la place en Q2 était une récompense rare pour son équipe, après son glissement constant vers le fond de la grille au cours des trois dernières années.

"Je suis très heureux pour l'équipe pour être honnête, car ils travaillent tous dur tout le temps pour extraire le maximum. Je vois ce qu'ils font et il n'y a pas de résultat à la fin, et, vous savez, je me sens presque mal à ce sujet3. Mais je suis très heureux pour eux parce que je sais les efforts qu'ils font."

"Peut-être qu'il y a trois ans nous étions malheureux de ne pas aller en Q3, maintenant nous sommes heureux de sortir de la Q1. C'est une chose différente, mais les gars, un petit peu de succès les fait avancer. Tout a été bien fait, et cela montre qu'il faut juste continuer, travailler dur, et les choses viendront à nous."