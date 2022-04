Haas refuse d'être effrayé par la "poisse" de Melbourne

Charger le lecteur audio

L'histoire de Haas au Grand Prix d'Australie est pour le moins compliquée puisqu'à Melbourne, l'écurie américaine a à la fois connu ses meilleures joies et ses pires déceptions. Les débuts en F1, en 2016, avaient été couronnés de succès avec la sixième place de Romain Grosjean en dépit d'un roulage très limité. Mais pour les deux dernières éditions du Grand Prix d'Australie, les pilotes Haas ont été victimes de problèmes d'écrou lors de leurs arrêts au stand, qui ont notamment entraîné un double abandon en 2018 alors que Grosjean et Kevin Magnussen étaient aux portes du top 3.

Les malheurs de l'équipe avaient été immortalisés par les caméras de Netflix, dans le cadre de la série Drive To Survive, ce qui avait contribué à la popularisation de l'idée de malchance touchant Haas en Australie. Mais pour cette année, alors que la F1 revient à Melbourne pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid, Günther Steiner ne se laisse pas impressionner par les problèmes du passé.

"Est-ce que l'on a déjà eu des problèmes avec les arrêts au stand ici ? Je ne me souviens de rien…", ironise le directeur de l'équipe Haas. "Sans rire, ça nous rappelle ces souvenirs et c'est assez étrange. Je ne pense à ça sur aucune autre course. Vu qu'il semble que nous ayons la poisse avec les changements de roues [à Melbourne], je me disais avant de venir ici que sans ces problèmes, nous aurions signé de très bons résultats la plupart du temps."

"Je pense que, tout simplement, il ne faut pas que nous ayons peur d'avoir un problème lors d'un arrêt et nous devons nous concentrer sur la course et faire un travail normal. Avec la voiture qui est à notre disposition en ce moment, je pense que nous pouvons décrocher un bon résultat. Comme je l'ai dit, nos voitures et nos pilotes sont normalement performants dans cette course, tout le temps."

Romain Grosjean après son abandon en 2018 à Melbourne.

Depuis 2016, Haas a inscrit 16 points en Australie, un total qui aurait pu être doublé sans les divers abandons. Mais s'il est indéniable que les monoplaces de Gene Haas ont toujours été performantes à Melbourne, Magnussen estime que cette bonne forme n'est que le fruit du hasard.

"J'ai connu de bons week-ends ici [mais] je pense que c'est plus une coïncidence", affirme le Danois. "En 2019, tout au long de la saison, nous étions performants en qualifications et puis faibles en course. Et nous avons fini sixième ici en 2019. Je pense que les dépassements étaient très difficiles à l'époque donc c'est un peu la raison pour laquelle nous avons pu garder la sixième place, parce que personne ne pouvait nous doubler."

"Et en 2018, qui sait ce qui se serait passé. Nous n'avons pas terminé la course mais nous avons été subitement performants. Donc je pense que c'est plus une coïncidence. J'espère qu'il y a une tendance solide qui signifie que nous serons toujours bons ici et que je n'ai pas remarquée. Je pense que cette année, la voiture a l'air assez bonne dans l'ensemble. Donc j'espère que nous pourrons être bons ici aussi."