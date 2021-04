Hamilton ne s'attendait "pas du tout" à devancer les Red Bull

La barre symbolique des 100 pole positions se rapproche pour Lewis Hamilton. À Imola, théâtre du Grand Prix d'Émilie-Romagne, le septuple Champion du monde a signé la 99e au terme d'une séance qualificative dont il n'était pas le favori. Et la joie qu'il a manifestée en apprenant le résultat final est probablement à la hauteur de la crainte qui était la sienne de ne pas pouvoir y parvenir.

Jamais en tête de la moindre séance d'essais libres, Hamilton est sorti du bois au moment important, comme il sait si bien le faire. Surtout, il a signé un tour parfait, celui-là même sur lequel il devait compter pour avoir une once d'espoir. En y ajoutant les petites erreurs commises par Max Verstappen et Sergio Pérez, cela a donc suffi. Un scénario auquel le pilote Mercedes ne s'attendait absolument pas.

"La journée a été super, évidemment", souffle le pilote britannique. "Je ne m'attendais pas du tout à ce que nous soyons devant les deux Red Bull. Elles ont été très rapides ce week-end, elles étaient parfois six dixièmes devant nous et nous ne savions pas vraiment où nous serions. Mais la voiture se comportait déjà beaucoup mieux qu'au début. J'ai beaucoup de respect pour l'équipe, qui a fourni un travail acharné pour vraiment réduire l'écart."

La pole position de Lewis Hamilton contraste évidemment avec la contre-performance de son coéquipier, Valtteri Bottas, anonyme huitième sur la grille. S'il s'élancera en tête dimanche, le leader du championnat devra ainsi résister aux deux Red Bull, qui auront également un éventuel avantage stratégique.

"J'adore ça", réagit Hamilton devant cette situation. "J'aime ce défi. Je crois que c'est génial d'avoir enfin les deux Red Bull ici. Ça rendra clairement la stratégie plus difficile et ce sera un vrai défi demain, car ils ont un excellent rythme de course. Je crois que leur rythme était meilleur hier sur les longs relais. Mais je suis juste très content car le premier tour était vraiment, vraiment chouette, très propre. Il y a eu quelques améliorations dans le second tour, mais ce n'était pas aussi bon que le premier. J'étais aux alentours du dernier virage et j'ai entendu que j'étais en pole, je suis super reconnaissant."