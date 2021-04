Pérez a commis une erreur : "J'aurais dû être en pole"

Les qualifications du Grand Prix d'Émilie-Romagne ont fait partie des plus serrées que l'on ait vues ces dernières années, c'est indéniable. Un top 10 qui se tient en quatre dixièmes à peine en Q2 puis, dans la dernière phase, les trois premiers en moins d'un dixième. Malheureusement pour les pilotes Red Bull, ils ont été devancés d'un souffle par l'irréductible Lewis Hamilton à Imola, et ils ne cachent pas leur déception, d'autant qu'ils sont convaincus que la pole position était à leur portée.

Sergio Pérez n'affiche que 35 millièmes de déficit sur le septuple Champion du monde et estime justement qu'une faute de pilotage lui a coûté la pole. Malgré tout, il se satisfait d'avoir obtenu ce résultat au lendemain d'un accident évitable en Essais Libres 1, où il a percuté un Esteban Ocon qui était au ralenti.

"Tout d'abord, je dois dire bravo à l'équipe", déclare Pérez. "Hier, j'ai commis une erreur et je l'ai fait travailler dur pendant la journée. Nous avons bien rebondi, et le plus important est de toujours montrer des progrès. Je ne me serais jamais attendu à être ici [deuxième] aujourd'hui, vu la journée d'hier. Nous avons progressé, mais il est juste important d'être deuxième."

"J'aurais dû être en pole aujourd'hui. J'ai commis une erreur dans mon dernier virage, je pense donc que tout est positif et que nous devons juste nous assurer de continuer à progresser."

Avec 0"052 de retard sur son coéquipier, Max Verstappen déplore lui aussi une performance loin d'être irréprochable : "Ce n'est pas génial. En Q3, je suis sorti au virage 3. C'était donc un peu désordonné, simplement pas un super tour, mais ça ne peut pas être bien à chaque fois. On va voir ce qui a cloché, mais ce n'étaient vraiment pas les qualifs les plus faciles. Je suis quand même troisième, c'est une bonne position de départ."

Helmut Marko confirme aux chaînes Sky Allemagne et ORF que Verstappen aurait pu signer la pole position après avoir "trouvé Stroll sur son chemin" dans le premier secteur et "perdu un dixième et demi à ce moment-là", sans oublier "deux autres petites erreurs" pour un total de "quasiment deux dixièmes perdus". Le conseiller sportif de Red Bull chante par ailleurs les louanges de son pilote mexicain : "La progression de Pérez est incroyable. Qu'il soit si compétitif pour sa deuxième séance qualificative nous ravit, évidemment."

Le Grand Prix s'annonce désormais intéressant au niveau de la stratégie car, une fois n'est pas coutume, les deux Red Bull sont présentes aux avant-postes, contrairement à la seconde Mercedes de Valtteri Bottas, huitième. De surcroît, le taureau rouge n'a pas mis ses œufs dans le même panier. "Pérez va prendre le départ en pneus tendres, Max et Hamilton en mediums. Cela peut être décisif dans cette ligne droite relativement longue", estime Marko.

L'Autrichien justifie par ailleurs les pneus tendres donnés à Pérez en Q2, l'intéressé n'ayant pas atteint la Q3 à Bahreïn avec les mediums : "Il était clair que nous avions besoin de lui en Q3. Pour être sûr de concrétiser et afin qu'il ait autant de tentatives que possible avec les pneus, nous avons décidé de faire ça en Q2. C'est aussi relativement bien pour la stratégie en vue de demain d'avoir deux composés pneumatiques différents à l'avant."

Et les pilotes font également preuve d'enthousiasme en vue de la course. "Ça va être intéressant car nous avons les deux voitures avec des pneus différents, alors voyons voir comment ça évolue. Nous allons essayer de compliquer la vie [à Mercedes]", assure Verstappen. Pérez confirme : "C'est demain qui compte. Tout peut arriver. Nous sommes sur une stratégie différente de Lewis et Max. Il va être intéressant de voir ce que nous pouvons faire. Et le plus important est de marquer ces points et de se battre, c'est la priorité actuelle."