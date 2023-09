Hamilton dénonce les propos "inacceptables" de Marko sur Pérez

Helmut Marko s'est récemment fait remarquer par des commentaires sur les prestations récentes de Sergio Pérez qui ont soulevé le débat. En effet, le conseiller sportif de Red Bull a attribué les contre-performances de son pilote à un stéréotype sur les pilotes sud-américains, bien que le Mexique se trouve en Amérique du Nord.

"Nous savons qu'il [Pérez] a des problèmes en qualifications. Il fluctue, il est sud-américain et dans sa tête il n'est tout simplement pas aussi pleinement concentré que l'étaient Max [Verstappen] ou Sebastian [Vettel]", a déclaré Marko à la chaîne de Red Bull, Servus TV.

L'octogénaire autrichien a présenté ses excuses face à la polémique suscitée par ses propos, excuses acceptées par Sergio Pérez, qui a affirmé : "Je sais qu'il ne pensait pas ce qu'il a dit". Lewis Hamilton, qui milite ouvertement contre la discrimination et pour les droits des minorités, ne l'entend toutefois pas de cette oreille.

Helmut Marko et Sergio Pérez

"Ce qu'il a dit est complètement inacceptable", déclare le pilote Mercedes à Sky Sports F1, soulignant le contraste avec la campagne We Race As One menée par la Formule 1 en 2020 et 2021 : "Tandis que nous disons qu'aucune discrimination n'a sa place en F1 – et c'est normal –, avoir des leaders et des personnes de son statut qui font de tels commentaires n'est pas acceptable. Je pense que cela met en lumière le travail qui doit encore être fait."

"Il y a beaucoup de gens en coulisse qui essaient vraiment de combattre ce genre de choses. Mais c'est difficile de manœuvrer quand il y a des gens comme ça parmi les dirigeants. S'il y a des dirigeants qui ont ce genre d'état d'esprit, cela peut nous empêcher de progresser."

Selon Hamilton, les excuses ne suffisent pas : le Britannique ne veut plus voir Marko aux responsabilités chez Red Bull. "Je pense que ce n'est pas quelque chose où l'on s'excuse et tout va bien. Je pense qu'il faut faire davantage. Les équipes, quand des personnes font des commentaires – surtout des pilotes mais [aussi] d'autres personnes en coulisse –, celles-ci sont généralement écartées, ou au moins elles publient un communiqué et disent qu'elles ne soutiennent pas ce genre de choses. C'est donc intéressant qu'ils ne l'aient pas fait dans ce cas."

Hamilton fait notamment référence au cas de Jüri Vips, pilote de réserve Red Bull avant son licenciement en 2022 à la suite de l'usage badin du terme raciste "nigger" lors d'un stream, tandis que Mercedes a mis à la porte quatre membres de son écurie en 2019 pour harcèlement raciste. Red Bull a également écarté l'an passé un employé qui avait envoyé des messages à caractère raciste sur WhatsApp.

Avec Jonathan Noble