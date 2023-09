EL1 - Doublé Ferrari avant la nuit

C'est un circuit de Singapour simplifié que vient de retrouver la Formule 1 pour la 14e édition de ce Grand Prix : quatre virages lents ont été supprimés dans le dernier secteur, avec un impact non négligeable sur les caractéristiques globales du tracé. Les pilotes aimeraient d'ailleurs voir une zone DRS dans la dernière ligne droite, mais ce ne sera manifestement pas le cas.

Sur cet atypique circuit urbain, les écuries de Formule 1 n'ont pas lésiné sur les évolutions, notamment du côté de McLaren, d'AlphaTauri ou de Red Bull.

Les spécificités du Grand Prix de Singapour, disputé en nocturne, font que les Essais Libres 1 ont lieu de jour dans des conditions pas forcément représentatives, mais les concurrents ont néanmoins été particulièrement assidus en piste.

L'ancien record du circuit (1'36"015 par Lewis Hamilton en 2018), sur la piste composée de quatre virages supplémentaires, n'a évidemment pas tardé à tomber. Au bout d'un quart d'heure, Charles Leclerc menait la danse en 1'35"683 avec les pneus durs, le top 4 se tenant en un dixième avec Lando Norris (mediums), Carlos Sainz (durs) et Max Verstappen (durs), avant que Lewis Hamilton n'améliore d'un dixième supplémentaire en durs.

Ce n'étaient évidemment que les prémices de performances bien supérieures, et Norris a fait largement mieux avec un 1'34"776 en mediums qui allait longtemps résister à la concurrence, alors qu'un reptile – voire un "dragon" selon Norris – venait perturber la séance en s'introduisant sur la piste.

Le rythme s'est finalement accéléré dans les 25 dernières minutes de la séance, Sainz ayant été le premier à tourner en 1'33 grâce à ses pneus tendres avant que Norris ne reprenne les devants en 1'33"522, Leclerc lui emboîtant le pas en 1'33"350.

Après deux nouvelles interventions remarquées de reptiles non identifiés (l'un d'entre eux ayant été écrasé par Fernando Alonso), Sainz a parachevé un doublé Ferrari grâce à un tour en 1'33"428. Attention toutefois : avec Verstappen, Norris et Hamilton représentant Red Bull, McLaren et Mercedes, ce sont quatre écuries qui se tenaient en deux dixièmes.

Aston Martin, AlphaTauri et Alpine se tenaient également dans un mouchoir de poche, mais nettement plus loin avec six ou sept dixièmes de déficit. Williams (+1"307), Alfa Romeo (+1"452) et Haas (+1"537) fermaient la marche, mais les bolides italo-suisses ont réalisé leur meilleur temps en mediums, contrairement à l'ensemble de la concurrence.

Grand Prix de Singapour - Essais Libres 1