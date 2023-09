Wolff : La remarque Wikipédia, pas "la chose la plus intelligente" à dire

Max Verstappen a remporté lors du GP d'Italie son dixième succès de rang, un nouveau record dans la discipline. Dans le même temps, Red Bull a encore amélioré le record de victoires consécutives pour une écurie, atteignant le nombre de 15. Dans la foulée de l'épreuve de Monza, Toto Wolff, le directeur de Mercedes, avait semblé minorer l'importance de ces statistiques.

"La situation était un peu différente [chez Mercedes] parce que l'on avait deux gars qui se battaient l'un contre l'autre au sein de l'écurie", avait-il lancé au micro de Sky Sports. "Je ne sais pas s'il [Max Verstappen] se soucie des records. Ce n'est pas quelque chose d'important pour moi, ces chiffres, c'est pour Wikipédia, et de toute manière personne ne lit ça."

Des mots qui ont largement été commentés et raillés par la suite, l'Autrichien reconnaissant, près de deux semaines plus tard à Singapour, qu'il avait peut-être eu tort de faire de telles remarques. Il se défend toutefois en faisant appel à l'état d'esprit de Niki Lauda, triple Champion du monde de F1 et ancien responsable non exécutif de l'écurie, décédé en 2019.

Après réflexion, Wolff a ainsi estimé que ses commentaires sur Wikipédia n'étaient "peut-être" pas la chose la plus intelligente à dire, et qu'ils étaient surtout représentatifs de son indifférence à l'égard des statistiques. "Bien sûr, quand vous regardez les commentaires, dans ces circonstances, vous pouvez vous demander si c'était la chose la plus intelligente que j'aurais pu dire, et peut-être que non."

"Mais ça a toujours été mon état d'esprit et c'est quelque chose que j'ai retenu de Niki. Niki donnait ses trophées pour obtenir un lavage de voiture gratuit. Vous ne trouverez pas beaucoup de souvenirs chez moi non plus parce que ces chiffres n'ont jamais eu d'importance pour nous deux."

Wolff a toutefois précisé que même si les statistiques n'avaient pas d'importance pour lui, il fallait tout de même reconnaître que Red Bull faisait de l'"excellent travail" : "La Formule 1 est une méritocratie. Je l'ai souvent répété cette année : seuls les meilleurs gagnent le Championnat du monde et il faut reconnaître l'excellent travail réalisé par l'écurie. Et au bout du compte, ils remporteront un autre grand trophée et c'est ce qui a le plus de valeur. La meilleure personne dans la meilleure voiture gagne le Championnat du monde."

