EL2 - Ferrari confirme, Red Bull en difficulté

Après une première séance d'essais libres de jour, les EL2 du Grand Prix de Singapour revêtaient une importance particulière, seule séance nocturne avant les qualifications et la course dans les mêmes conditions.

Les 20 monoplaces ont pris la piste dès les premiers instants de la séance, les trois quarts en mediums, cinq autres en durs (Norris, Bottas, Gasly, Ocon, Albon). Carlos Sainz a donné le ton en 1'33"303 après dix minutes, d'ores et déjà plus rapide que la référence des EL1, avant d'améliorer en 1'33"213. Charles Leclerc a ensuite fait mieux, en 1'32"974.

Yuki Tsunoda occupait une étonnante troisième place à l'approche de la mi-séance avec une demi-seconde de déficit, devançant nettement l'Aston Martin de Fernando Alonso, la Mercedes de George Russell et la Red Bull de Sergio Pérez – tout ce beau monde en mediums.

Les pneus tendres ont ensuite été chaussés, et encore une fois, la Scuderia avait l'avantage, avec Sainz en 1'32"120 et Leclerc en 1'32"138. À l'issue du premier run en gommes à bandes rouges, Lewis Hamilton était le plus proche des bolides écarlates, toutefois relégué à 0"465. Suivaient Fernando Alonso, George Russell et Max Verstappen, ce dernier à plus de sept dixièmes.

Russell est finalement parvenu à se hisser au troisième rang en 1'32"355, sans menacer Ferrari, dont le doublé a été entériné. Alonso et Hamilton complétaient le top 5 devant la McLaren de Lando Norris ; suivaient les Red Bull, manifestement en difficulté, avec Sergio Pérez septième et Max Verstappen huitième. Le Mexicain s'est plaint d'un train arrière particulièrement instable.

Kevin Magnussen et Valtteri Bottas ont réalisé des chronos encourageants plaçant Haas et Alfa Romeo à moins d'une seconde du meilleur temps ; on ne peut pas en dire autant d'AlphaTauri, Alpine et Williams. Cependant, Alexander Albon a subi un problème lié à son unité de puissance, qui a mis un terme à sa séance après seulement cinq tours en gommes dures.

