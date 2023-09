L'aspect marketing a ralenti les discussions Hamilton-Mercedes

Après des mois de spéculation, Mercedes et Lewis Hamilton ont annoncé avant le Grand Prix d'Italie la poursuite de leur aventure commune pour deux saisons supplémentaires, jusqu'à fin 2025. Cette prolongation était attendue depuis longtemps mais a mis du temps à être formalisée, ce qui a alimenté des rumeurs sur un possible départ du septuple Champion du monde, que ce soit chez Ferrari ou à la retraite.

Au fil des mois, les deux parties ont indiqué que les principaux éléments de l'accord avaient rapidement été mis en place et que les dernières étapes s'étiraient en longueur car elles impliquaient l'intervention d'avocats. Après l'annonce de l'accord, Toto Wolff a expliqué que parvenir à cette signature n'avait pas été plus compliqué qu'auparavant, et que des petites difficultés comme la question marketing avaient pris du temps à être réglées.

"Je pense que Lewis et moi étions d'accord sur les principaux termes en juin, juillet", a expliqué Wolff. "Ensuite, les choses se sont enchaînées, puis il y a eu les vacances d'été. En fin de compte, ce sont les questions de marketing, pas vraiment les grands sujets pertinents, qui ont pris un peu de temps. Parfois, avec les avocats, cela peut prendre du temps, même si les nôtres sont évidemment excellents."

Même s'il n'a plus gagné depuis 2021, Hamilton demeure l'une des plus grandes stars de la discipline. Aussi, la poursuite de sa carrière en F1 ravit le PDG du championnat, Stefano Domenicali.

"Je suis très heureux de la décision de Lewis. C'est un pilote extraordinaire et je crois qu'il n'a qu'un seul objectif aujourd'hui : son huitième titre mondial. Je suis sûr qu'il se sent en pleine forme, qu'il a une grande confiance dans l'équipe et, d'un point de vue sportif, c'est bien de savoir qu'il est là. De plus, Lewis a été capable de connecter la Formule 1 à des univers très différents, ce qui est sans aucun doute une bonne chose pour la Formule 1 dans son ensemble."