Hamilton a retrouvé "de bonnes sensations" au volant

Lewis Hamilton a pris la suite de Valtteri Bottas ce mercredi à Silverstone, participant à la deuxième journée d'essais organisée par Mercedes sur le tracé britannique. Le sextuple Champion du monde a retrouvé le baquet de la W09 avec laquelle il a été sacré en 2018, découvrant à son tour les nombreux protocoles mis en place pour faire face aux risques de transmission du COVID-19. Rappelons que ces essais sont permis sans aucune limite par la réglementation puisqu'ils se déroulent avec une monoplace datée d'au moins deux saisons et équipée de pneus Pirelli de démonstration.

Ces tests, que l'écurie allemande est la première à mener depuis la sortie du confinement et la reprise des activités en F1, visent non seulement à redonner quelques sensations aux pilotes mais aussi à préparer les conditions dans lesquelles il faudra travailler à partir du mois prochain. La saison s'ouvrira en Autriche avec au menu huit Grands Prix européens, tous organisés à huis clos et dans le respect d'un protocole sanitaire strict. Outre Ferrari qui prévoit de faire de même, aucune autre équipe de la grille n'a annoncé son intention de réaliser de tels tests.

Mardi, Mercedes a fait savoir que l'intégralité de ses membres présents pour les essais avaient été testés négatifs au COVID-19. Comme la veille, tous étaient équipés aujourd'hui de masques et/ou de visières, tandis que la distanciation physique s'applique dès qu'il est possible de le faire.

De retour au volant d'une F1 pour la première fois depuis les essais hivernaux à Barcelone, Hamilton a apprécié cette mise en condition, qui s'est faite sans difficulté physique particulière malgré cette pause d'une longueur inhabituelle.

"Quand on sort du garage pour la première fois, il y a ce buzz, et peu importe depuis combien d'années on fait ça, il y a toujours une sensation nouvelle", a-t-il confié. "C'est une ancienne voiture mais elle reste fantastique. Nous avons suivi un programme solide aujourd'hui. Valtteri a fait sa journée sur le sec, la mienne a commencé sur le mouillé, la piste de Silverstone était grasse. Mais j'ai grandi avec ce type de météo, j'y suis habitué. J'ai quand même pu avoir de bonnes sensations."

"Je n'ai jamais eu l'impression de m'être arrêté donc c'est positif. Je crois qu'à chaque fois qu'il y a une longue pause – je crois que là c'était 103 jours ou quelque chose come ça – on se demande si l'on pourra encore piloter. Ce sont donc de bonnes sensations, je suis prêt, je suis en forme."