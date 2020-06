Bottas affirme que Mercedes ne recrutera pas Vettel

C'est Valtteri Bottas qui l'affirme : Mercedes aurait écarté la possibilité de recruter Sebastian Vettel pour 2021, alors que le quadruple Champion du monde quittera Ferrari à l'issue de la saison. Le départ de l'Allemand, remplacé l'an prochain par Carlos Sainz, alimente les rumeurs sur son avenir tandis que Toto Wolff a reconnu que sa disponibilité sur le marché était un élément à prendre en compte. S'il a plusieurs fois laissé la porte entrouverte, le directeur de Mercedes a tout de même rappelé systématiquement que la priorité était donnée aux pilotes actuellement sous contrat avec la firme à l'Étoile.

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas sont pour le moment en fin de contrat, tandis que Mercedes dispose aussi dans ses rangs de George Russell, actuellement placé chez Williams. Alors que la saison 2020 n'a pas débuté, Bottas affiche désormais une grande sérénité. Interrogé par Sky Sports au sujet des rumeurs liant Vettel à Mercedes, il s'est montré détendu : "Non, cela ne m'atteint pas. Nous avons aussi été constamment très honnêtes avec mon équipe concernant la situation et comment ça va se dérouler sur le plan contractuel. J'ai reçu un message assez clair comme quoi non, ils ne pensent pas à Seb. Alors j'ai dit d'accord, pas de soucis."

Depuis qu'il a succédé à Nico Rosberg à dans l'écurie de Brackley à l'aube de la saison 2017, Bottas a toujours dû composer avec un contrat d'une seule année et avec la pression de sa savoir prolongé ou non. Cette situation n'est pas nouvelle par rapport aux trois dernières campagnes et l'intéressé prend les choses du bon côté.

"Pour moi c'est la même chose chaque année", fait-il remarquer. "Ce n'est différent en aucune manière d'une autre saison. Il y a toujours des discussions et la situation est la même pour moi. Je trouve plutôt amusant qu'alors qu'aucun Grand Prix n'a encore eu lieu, il y ait des gens qui obtiennent mon baquet. Ça m'a fait rire à quelques reprises. Il n'y a pas de pression de ce côté car j'ai toujours en tête un objectif clair pour la saison, c'est comme ça. Ensuite les choses s'arrangeront d'elles-mêmes, d'une manière ou d'une autre et quoi qu'il arrive. Je n'ai aucun stress à ce sujet."