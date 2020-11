Hamilton : "J'avais toujours dit qu'on ne me verrait pas pleurer !"

Il s'était promis de ne pas pleurer mais l'émotion était trop forte. Cantonné ces dernières années à des sacres mouvementés, Lewis Hamilton a connu pareil scénario. Sauf que cette fois-ci, il s'est imposé en maître, pour la dixième fois de la saison en 14 Grands Prix disputés. Un chiffre étourdissant, tout autant que celui de sa 94e victoire et celui, évidemment, de ce septième titre mondial. Le voici à la hauteur du grand Michael Schumacher en la matière. Entre une course particulièrement éprouvante sur une piste humide, et le terme d'une saison pas comme les autres sur fond de pandémie, Hamilton a vacillé en franchissant la ligne d'arrivée. Oui, le Britannique est aussi un humain !

"Il est très rare que j'aime perdre le contrôle de mes émotions, et nous venions d'avoir cette discussion [radio] quant au fait de s'arrêter au stand ou non", explique Hamilton pour décrire sa fin de Grand Prix en Turquie. "Je me disais simplement : 'Reste calme Lewis, tu l'as' Et je sentais que ça se rapprochait, en sachant aussi que si ça se terminait comme ça, j'avais ce titre. En quelques minutes, ça fait beaucoup à encaisser. Quand j'ai franchi la ligne, ça m'a vraiment touché et j'ai éclaté en sanglots, je crois que ça a duré tout le tour de rentrée. Après, je ne parvenais pas à sortir de la voiture car je n'y croyais tout simplement pas. Je pense avoir été très fort, mais je n'aurais pas pu le faire sans le grand homme qui est derrière moi, mon père qui, les jours où je pensais ne pas être assez bon, où ça n'allait pas, était derrière moi et m'a permis de continuer. Je pensais à lui, je pensais à ma mère, à ma belle-mère Linda, à mon frère, qui m'ont tous soutenu dans les moments difficiles."

Arrivé dans le Parc Fermé, Hamilton confie avec le sourire qu'il ne voulait pas "que la visière se lève et que les gens voient les larmes couler" sur son visage. "J'avais toujours qu'on ne me verrait pas pleurer ! Car je me souviens avoir vu pleurer d'autres pilotes par le passé, et je me suis dit : 'Je ne vais pas faire ça !' Mais c'était trop."

"Parmi les meilleurs sportifs de tous les temps"

Titres mondiaux, victoires, pole positions, podiums… Lewis Hamilton a au moins égalé Michael Schumacher dans tous ces domaines, quand il ne l'a pas dépassé. "Où se classe-t-il ?", interroge son directeur d'équipe Toto Wolff. "Son bilan le classe au niveau de Michael pour ce qui est des titres mondiaux, et il est le recordman absolu des pole positions et des victoires. Aujourd'hui, si je peux dire, il a assis sa position parmi les meilleurs sportifs de tous les temps dans le monde."

Dans une saison dominée par Mercedes, Lewis Hamilton a mis sous l'éteignoir Valtteri Bottas, qui n'a jamais donné le sentiment de pouvoir être un concurrent pour le titre. Si les chiffres donnent le tournis et rendent parfois difficile l'appréciation de l'exploit, Wolff insiste lui sur un autre point : la difficulté particulière que représentait cette saison, organisée en pleine pandémie mondiale de COVID-19.

"Je pense que c'était très difficile, car rester dans une bulle dans son appartement avec Angela [Cullen, sa physio], et essayer d'être sûr de pouvoir terminer le championnat, ce n'est pas simple", souligne l'Autrichien. "Mais c'était important. Et aujourd'hui encore, même si pour son championnat le résultat absolu n'était pas très important, il est resté mort de faim, il n'a pas fait d'erreur du tout et il a démontré à quel point il était investi, discipliné chez lui. Il est venu ici et il a tout fait à la perfection."