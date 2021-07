Hamilton veut un retour du "respect" dans les luttes avec Verstappen

Le Grand Prix de Grande Bretagne 2021 de F1 a vu l'accrochage dans le premier tour de course des deux rivaux pour le titre mondial, Lewis Hamilton et Max Verstappen. Après une lutte qui a débuté dès l'envol, le Néerlandais était en tête à l'abord de Copse quand il a tenté d'empêcher son adversaire d'aller à l'intérieur, ce qu'il n'a pas tout à fait réussi puisque le pilote Mercedes s'est finalement infiltré.

Les deux hommes, quasiment au même niveau au moment de tourner, ont maintenu leur position et sont allés au contact. Les commissaires ont jugé que la responsabilité de l'incident, qui a envoyé la Red Bull dans le mur de pneus pour un choc dont la force a été mesurée à 51 g, reposait "principalement" sur Hamilton, qui a pu continuer l'épreuve mais été sanctionné de dix secondes de pénalité. Il l'a tout de même emporté.

Même si les échanges depuis le GP ont eu lieu dans un contexte tendu, Hamilton estime que des leçons pourront être apprises de cette situation et que les deux hommes pourront s'adapter afin d'éviter que ce genre de scénario ne se reproduise. "Je veux croire que nous devons globalement grandir et apprendre de ces expériences. Il y a rarement un incident qui est à 100% la faute de quelqu'un. C'est toujours un mélange parce qu'il y a deux personnes – ou plus évidemment – donc je pense qu'il y a des choses que nous pouvons tous deux apprendre."

"Je dirais que Max est probablement l'un des pilotes les plus agressifs ici – c'est juste mon avis personnel. Il fait un excellent travail, bien sûr, mais je pense que nous devons vraiment essayer de trouver le meilleur équilibre possible sur la piste, avec de l'espace et du respect entre nous, afin que nous puissions continuer à courir et avoir de bonnes courses sans nous percuter."

Le Britannique estime que l'affrontement de Silverstone n'était pas véritablement différent d'autres luttes entre Verstappen et lui. Seulement, cette fois-ci, le septuple Champion du monde n'a pas tenu à s'incliner. "Je pense que c'est une bataille normale. Quand j'étais plus jeune, bien sûr, j'étais probablement aussi agressif ; peut-être pas aussi agressif que Max l'est, en fait, mais plus jeune j'étais assez agressif."

"Et je pense que maintenant, je suis beaucoup plus âgé et je sais que c'est un marathon et non un sprint et donc je pense que j'ai une meilleure vision de la façon dont j'aborde ma course. Mais nous sommes dans une lutte et je pense que cette année il a été très agressif. La plupart du temps, j'ai dû céder et éviter les incidents avec lui pour pouvoir me battre plus tard dans la course."

"Comme vous l'avez vu [samedi], une fois qu'il a le champ libre, ils sont trop rapides. Donc quand une opportunité se présente, je dois essayer de la saisir. C'est ce que nous faisons en piste, nous faisons la course, et à ce moment-là, j'ai eu une bonne sortie du virage 7 et j'étais vraiment heureux de le leurrer en allant à gauche et puis à l'intérieur pour m'immiscer dans cet espace."

"Heureusement, il n'a pas été en mesure de le combler. Mais malheureusement l'agressivité est restée de son côté et nous sommes entrés en collision."