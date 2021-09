Hill : Bottas a quasiment fait signe à Verstappen de passer

Initialement qualifié septième sur la grille au terme d'une séance de qualifications pluvieuse, Valtteri Bottas a été rétrogradé au 16e rang après le changement de plusieurs éléments de son unité de puissance. Cette pénalité a été vue comme une manœuvre tactique de la part de Mercedes pour tenter de gêner la remontée de Max Verstappen qui s'élançait dernier.

Alors que le moteur de Bottas avait déjà été changé à Monza, renforçant l'idée d'un coup stratégique, Mercedes a toutefois laissé entendre qu'une alerte avait été à l'origine du changement. En course, Verstappen a pris l'avantage sur Bottas dès le sixième tour, au virage 13, dans un dépassement par l'intérieur face auquel le Finlandais n'a pas eu de réponse autre que d'ouvrir la porte.

Finalement, le Néerlandais a terminé second du Grand Prix, derrière son rival pour le titre Lewis Hamilton, alors que Bottas a franchi la ligne d'arrivée au cinquième rang après avoir passé une grande partie de l'épreuve hors des points. Certains observateurs ont mis en avant la défense sans conviction du pilote au numéro 77, au premier rang desquels le Champion du monde 1996, Damon Hill.

"Vous ne pouvez pas faire abstraction du fait que le gars qui est arrivé deuxième a commencé la course derrière lui et que son coéquipier a gagné la course", a déclaré l'ancien pilote Williams ou Jordan pour Sky Sports.

"Valtteri, lors de la course, nous nous attendions à ce qu'il oppose une petite résistance pour le compte de Mercedes contre l'équipe Red Bull et Max Verstappen, mais il a semblé simplement lui faire signe de passer. Peut-être qu'il ne voulait pas d'ennuis. Il n'a pas eu l'air de se battre. C'était presque comme un cadeau pour Max."

Une aubaine évidemment pour Christian Horner, directeur de Red Bull, qui a pour sa part déclaré après l'épreuve : "Je pense que Valtteri a été correct avec Max quand ils étaient roue contre roue. [Max] n'a pas perdu de temps à le dépasser, et c'était une manœuvre importante dans la course."

Bottas a pour sa part justifié cet épisode par une difficulté inattendue à remonter le peloton que n'a pas rencontré Verstappen : "C'était bien plus difficile pour moi que je ne m'y attendais, ne serait-ce que de remonter le peloton. Je pensais que ça allait être comme à Monza, mais ça a été bien plus difficile. Max, par exemple, a été capable de gagner bien plus de terrain que moi."

"Je ne sais pas. Je souffrais principalement d'un grand sous-virage, quand je me rapprochais : je ne pouvais pas me rapprocher suffisamment pour dépasser. [Max] était juste capable de vraiment remonter le peloton. Il faut que je regarde si j'aurais pu faire davantage, mais je pense qu'il m'a doublé très facilement. Puis il a dépassé les voitures devant moi, et je n'avais aucune chance."