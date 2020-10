La F1 convie Honda à ses groupes de travail pour 2026

Voir un constructeur quitter un championnat n'est jamais une bonne nouvelle. La Formule 1 en a de nouveau fait l'expérience il y a dix jours, lorsque Honda a annoncé la fin programmée de son engagement pour la fin de saison 2021. La catégorie reine est habituée aux allées et venues des marques, même si une certaine stabilité s'est instaurée ces dernières années et semble amenée à se prolonger grâce à la récente signature des nouveaux Accords Concorde. Le cas de Honda est toutefois singulier, puisque le constructeur nippon n'est "que" motoriste en F1 et ne possède pas d'équipe d'usine, contrairement aux trois autres fournisseurs d'unités de puissance que sont Ferrari, Mercedes et Renault.

Honda a justifié son départ en évoquant une nouvelle stratégie, qui vise notamment à rendre son entreprise "neutre en carbone en 2050". Alors que le constructeur n'est même pas encore parti, il paraît évidemment incongru d'imaginer déjà un retour, mais c'est néanmoins dans l'optique d'une séduction future que la F1 veut se positionner. Que ce soit Honda ou un autre motoriste, l'enjeu est bel et bien d'attirer de nouveaux constructeurs en faisant le bon choix pour la future réglementation moteur de 2026.

"C'est malheureux de voir Honda quitter la Formule 1 fin 2021. C'est la quatrième fois de ma carrière qu'ils s'en vont et reviennent", fait remarquer Ross Brawn, patron sportif du championnat. "Je suis optimiste pour que nous les engagions à nouveaux lorsque leur situation changera et que la F1 évoluera, car Honda a toujours été un membre important et bienvenu au sein de la communauté F1 par le passé, et je l'espère pour l'avenir. Tous les constructeurs font actuellement face à d'énormes défis, et au niveau de la F1, nous devons y répondre et nous assurer de relever ces défis, de rester pertinents et de l'être plus encore pour leur proposer des challenges viables afin que la F1 puisse soutenir leurs objectifs."

Ross Brawn souhaite avant tout maintenir le dialogue avec Honda malgré ce retrait, notamment à travers la participation du constructeur aux futures réunions de travail pour définir l'avenir de la motorisation en F1.

"J'espère que la nouvelle formule d'unité de puissance qui sera introduite pas plus tard qu'en 2026 les encouragera à revenir", avance-t-il. "Nous les encouragerons également à faire partie des nouveaux groupes de travail de la FIA, qui recommanderont le type d'unité de puissance que nous adopterons à l'avenir. Ils ont été un grand partenaire en F1 et j'ai hâte de travailler avec eux pour l'avenir."