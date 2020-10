Le DAS arme fatale de Lewis Hamilton au restart ?

Chrisitian Horner estime que le système DAS révolutionnaire utilisé par Mercedes cette année a joué un rôle non négligeable en faveur de Lewis Hamilton dimanche, lors du Grand Prix de l'Eifel. Le directeur de Red Bull Racing fait allusion à la relance de la course à 11 tours de l'arrivée, après l'intervention de la voiture de sécurité sur le Nürburgring. Max Verstappen était alors deuxième derrière Hamilton, qui n'a pas été menacé par le Néerlandais et a ainsi filé vers la 91e victoire de sa carrière.

Dans les conditions météorologiques très fraîches de la course, la mise en température des pneus relevait du défi pour tous les pilotes. Et le fameux système DAS permet notamment de faciliter la chauffe des gommes. "La température des pneus était un gros problème car la voiture de sécurité a attendu longtemps que le peloton se reforme et elle allait très lentement", explique Christian Horner. "Et je crois que Mercedes, avec son système DAS, a peut-être mieux géré ça que nous. Le restart était un peu compliqué. Max l'a bien géré et il est ensuite allé au bout de la course."

Red Bull plus proche de Mercedes ?

Hamilton s'est imposé avec 4"4 d'avance sur Verstappen, qui parvenait à ne pas être trop distancé par les Mercedes durant la première partie de la course. L'écart entre les deux écuries a semblé s'être réduit lors de ce week-end allemand, un sentiment confirmé en interne.

"C'est un pilotage solide", souligne Christian Horner. "Il a signé le meilleur tour en course à la fin de la course aussi. Il a été prudent avec les pneus au début de la course. À un moment donné, Max et Lewis avaient plus de 50 secondes d'avance sur Ricciardo en troisième position, et ils étaient proches de prendre un tour au quatrième. Ils étaient très dominateurs."

"Il semble que nous ayons fait des progrès ce week-end, nous sommes un peu plus proches de Mercedes ici. Et c'est évidemment très bien de prendre à nouveau cette deuxième place. Nous étions particulièrement bien dans le premier secteur tout au long du week-end. Par comparaison, le troisième secteur était le moins bon pour nous, mais dans l'ensemble je pense que c'était un gros week-end. Nous avons fait des progrès, c'est clairement encourageant. Comme je l'ai dit, il y a des zones du circuit où nous étions au même niveau que Mercedes, voire meilleurs."

Red Bull veut désormais se positionner pour remporter des courses à la régulière lors des prochains Grands Prix, alors qu'il reste six épreuves à disputer cette saison.

"Il y a Portimão, Istanbul, Imola, et ce sont tous des circuits plutôt intéressants pour nous", fait remarquer Christian Horner. "Nous voulons terminer la saison sur une dynamique positive, comprendre certains des problèmes que nous avons rencontrés sur la RB16 de manière à les corriger pour la RB16B. Nous avons vraiment fait des progrès, ce qui est encourageant. Nous redoublons encore d'efforts, nous essayons de tirer de la performance de la voiture. Il reste encore beaucoup de courses cette année, et nous sommes déterminés à finir la saison sur une bonne note."