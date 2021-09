Honda livre des détails sur l'évolution moteur de Spa

Honda va quitter la Formule 1 en fin de saison 2021 mais espère bien décrocher le titre mondial avec Red Bull Racing et Max Verstappen. Pour ce faire, le concept moteur de la saison en cours a déjà été avancé d'un an par rapport au programme établi avant l'annonce du retrait du motoriste, et ce dernier a accéléré l'introduction d'évolutions pour permettre à l'écurie autrichienne et son pilote de toujours bien figurer dans la lutte contre Mercedes et Lewis Hamilton.

La dernière évolution en date remonte au mois d'août quand, à l'occasion du Grand Prix de Belgique, Honda a apporté une nouvelle version de sa batterie. "Cette nouvelle batterie a été développée dans le cadre d'un projet de plusieurs années, dans le but de combiner une amélioration de l'efficacité énergétique avec une réduction significative du poids", a déclaré le responsable du développement des groupes motopropulseurs de Honda, Yasuaki Asaki.

"Dans ce qui sera la dernière saison de la compagnie dans cette discipline, Honda F1 a réussi à introduire la nouvelle [batterie] – équipée d'une cellule plus légère, à faible résistance, très efficace et d'ultra-haute puissance – juste à temps pour le début de la seconde moitié de la saison."

"Afin d'atteindre l'objectif ultime de battre Mercedes et de remporter le championnat avant de quitter la F1 à la fin de la saison 2021, nous avons compris la nécessité d'améliorer les performances. En tant que tel, le plan de développement de la nouvelle batterie a été considérablement avancé, passant de l'objectif initial de 2022 à une introduction au cours de la saison 2021."

Avec cette batterie, Verstappen a signé la pole sous la pluie à Spa avant d'être déclaré vainqueur de la "course" du lendemain. Il a également gagné à Zandvoort depuis la première place sur la grille avant de partir à nouveau en pole à Monza où il a dû abandonner après un accrochage avec Hamilton.

Honda a déclaré que l'introduction de cette nouvelle batterie avait été une "entreprise de grande envergure" en raison des délais nécessaires à la conception de la pièce. Elle a, en sus, pu être créée avec le soutien de l'équipe de développement des batteries pour les voitures de route de la firme japonaise, avec comme perspective sa propre ambition au-delà de la F1.

"Même après le départ [...] de la F1, cette nouvelle technologie de batterie contribuera énormément à la technologie future de Honda afin de créer une société neutre en carbone, d'être à la tête du progrès de la mobilité et de permettre aux gens partout dans le monde d'améliorer leur vie quotidienne", a ajouté Asaki.

À partir de 2022, Red Bull reprendra à son compte la propriété intellectuelle des unités de puissance afin de devenir son propre fournisseur de moteur via le département Red Bull Powertrains. Dans les faits, Honda restera malgré tout impliqué en fournissant un soutien logistique et personnel au constructeur autrichien.