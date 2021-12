Honda voit le titre de Verstappen comme une récompense

En 2015, après s'être tenu éloigné des circuits de Formule 1 pendant quelques années, Honda a fait son retour en catégorie reine, en tant que motoriste. Toutefois, ce come-back n'a pas été des plus réussis. La firme nippone, associée à McLaren, a souffert de graves problèmes de fiabilité et de performance, envoyant Fernando Alonso et Jenson Button végéter au fond de la grille. Et en plus des nombreuses critiques venant de l'extérieur, Honda a dû gérer la frustration au sein de l'écurie, parfaitement illustrée par le "moteur de GP2" lancé par Alonso au GP du Japon 2015.

Les deux saisons suivantes n'ont pas été meilleures en matière de résultats et, à l'automne 2017, McLaren et Honda ont décidé de se séparer. Les moteurs japonais ont alors été récupérés par Red Bull, qui les a d'abord placés dans les Toro Rosso en 2018 avant de les utiliser également un an plus tard. L'entente avec la famille Red Bull a été beaucoup plus cordiale, les unités de puissance de Sakura ayant fini par rivaliser avec la référence Mercedes.

Ainsi, Max Verstappen a défié Lewis Hamilton tout au long de la saison 2021 et l'a devancé d'une courte tête pour l'obtention du titre mondial. Et même si Red Bull a dû céder la couronne des constructeurs à son rival allemand, Toyoharu Tanabe estime que le titre de Verstappen récompense sa persévérance et sa confiance en sa technologie malgré les désillusions de l'époque McLaren.

"La victoire de Max au championnat pilotes est une grande réussite pour nous, puisque nous sommes [en F1] depuis 2015 et que nous avons traversé une période très difficile longue de sept ans, avec des améliorations progressives", a commenté le directeur technique de Honda F1. "L'an dernier, nous étions assez en retrait par rapport à Mercedes, je suis très heureux que nous ayons progressé à ce point cette année, avec à la fois le pilote et l'équipe se battant pour le titre."

"Malheureusement, nous n'avons pas remporté le championnat constructeurs mais je pense que nous sommes revenus de loin parce que nous avons cru en notre technologie et parce que nous étions déterminés à faire ce qu'il fallait pour gagner. Nous avons travaillé sans relâche pour développer notre technologie afin de gagner. Nous avons bénéficié du soutien de nos groupes et de nos familles pour nous aider à y parvenir. Je parlais aux gars de [l'usine de] Sakura tout à l'heure, et je pense qu'il y a un sentiment d'accomplissement avec le titre de Max."

Max Verstappen est le premier pilote motorisé par Honda à être titré depuis Ayrton Senna en 1991

Le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 a aussi marqué la dernière apparition de Honda en tant que motoriste, Red Bull s'occupant seul du département dès l'an prochain. Avec ce titre pilotes, la firme est donc sortie par la grande porte. Et selon Tanabe, les bonnes relations avec Red Bull ont été essentielles pour permettre à Honda de surmonter ses problèmes initiaux et pour fournir un moteur gagnant avant de tirer sa révérence.

"Nous avons travaillé avec McLaren à partir de 2015 et, avec eux, nous avons connu des difficultés", a-t-il expliqué. "Ensuite, en 2018, nous avons travaillé avec Toro Rosso et nous l'avons fait avec une ouverture d'esprit, ce qui nous a menés à un contrat avec Red Bull, ce qui est exigeant. Je pense que nous nous sommes compris, nous avons compris ce que les pilotes et nous devions faire pour obtenir le meilleur résultat possible, et tout s'est mis en place. Je pense que c'est un grand moment pour nous."

"Je pense que ce qui est important, c'est de travailler ensemble en tant qu'entreprise et en tant que groupe, c'est le processus. Avec sérieux, nous venons sur le circuit à chaque fois pour gagner la course, avec le soutien de Sakura et de Milton Keynes."

Propos recueillis par Kazuki Matsumoto