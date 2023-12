Honda US participera au programme F1 avec Aston Martin

Pour développer son unité de puissance 2026, avec laquelle Honda fera officiellement son retour en Formule 1 aux côtés d'Aston Martin, Honda s'appuiera entre autres sur sa nouvelle organisation et sur sa branche américaine. En septembre dernier, Honda Performance Development (HPD) a été intégré sous le toit commun du HRC, ce qui se traduira par une contribution concrète au programme F1.

Devenue Honda Racing Corporation USA il y a trois mois, l'entité américaine sera ainsi sollicitée et son apport sera inclus dans le futur Règlement Financier visant à contraindre par la FIA les dépenses moteur avec l'instauration d'un plafond budgétaire. "Avec désormais trois Grands Prix aux États-Unis, la nouvelle structure HRC US sera impliquée dans le développement et le soutien compétition de l'unité de puissance F1 en 2026", confirme Honda.

Outre le développement du moteur, du personnel américain de HRC US accompagnera l'écurie Aston Martin sur les Grands Prix pour participer à l'exploitation en piste de l'unité de puissance japonaise.

"L'équipe et moi-même, au sein de HRC US, sommes ravis et honorés de nous lancer dans cette nouvelle aventure sportive", se réjouit David Salters, PDG de la structure qui avait été créée en 1993 sous le nom HPD, d'abord pour produire des moteurs d'IndyCar. "L'histoire de Honda en compétition est exceptionnelle. Je reviens tout juste de la journée annuelle organisée par Honda à Motegi : MotoGP, F1, IndyCar, motocross, Dakar, trials, tourisme, Super GT... toutes ces disciplines y étaient au plus haut niveau, dans un paddock rempli de Champions du monde. Seul Honda fait cela."

"Nous nous lançons des défis et nous divertissons tous les fans incroyables de Honda Racing dans toutes les compétitions de haut niveau, que ce soit sur deux ou quatre roues. Ajoutez à cela la culture de Honda en matière de moto, de voitures à la technologique de pointe, et ses superbes véhicules, et vous ne pourrez qu'être immensément fiers de réunir nos entreprises et notre personnel extraordinaire pour former une organisation mondiale de compétition, HRC Honda Racing."

Ces dernières années, HPD avait étendu ses activités au championnat IMSA et a décroché trois titres depuis 2018, ainsi que trois victoires consécutives aux 24 Heures de Daytona. Lors de l'annonce de la restructuration au début de l'automne, la possibilité de mettre en place un programme WEC via Acura a également été évoquée.