Horner : "On s'est fait Tsunoder !"

Équipé d'un nouveau moteur au-delà du quota réglementaire et relégué en fond de grille en conséquence, Yuki Tsunoda savait que les qualifications du Grand Prix de Mexico s'annonçaient particulières pour lui, mais il se serait bien passé de jouer le rôle qu'il a eu dans la déroute de Red Bull.

Étonnamment passé en Q3 avec le troisième temps de la Q2 en pneus tendres – des pneus qu'il devra chausser pour le premier relais de la course – Tsunoda a grandement contribué à la cinquième place de son coéquipier Pierre Gasly sur la grille de départ en lui donnant l'aspiration dans la ligne droite des stands, avec un gain que le Français a estimé à un dixième et demi.

Cependant, Tsunoda est sorti de la piste dans les esses afin de ne pas gêner ses poursuivants, et Sergio Pérez s'est fait surprendre derrière lui, Max Verstappen levant le pied en voyant ces deux monoplaces dans la poussière. Résultat : Red Bull n'a pu menacer le doublé Mercedes après un premier run favorable aux Flèches d'Argent, et les bolides au taureau monopoliseront la deuxième ligne de la grille.

"Je crois qu'on s'est fait Tsunoder !" s'exclame Christian Horner au micro de Sky Sports F1. "Les deux pilotes étaient en avance dans leur dernier tour. Max avait deux dixièmes et demi d'avance, et Checo presque deux dixièmes. Je ne comprends pas pourquoi [Tsunoda] roulait lentement dans cette partie du circuit. C'est décevant car cela a affecté les deux pilotes et ils sont tous deux très agacés. Mais nous sommes quand même en deuxième ligne sur la grille et pouvons faire une très bonne course à partir de là."

Pour Sergio Pérez, qui évolue à domicile ce week-end, la frustration était évidente. "J'étais agacé. Vous savez, c'est la Q3, il ne devrait pas être là. C'est comme ça", a-t-il lancé, peu après avoir expliqué sur Sky Sports : "Yuki était juste devant, je pense que j'étais un peu trop proche et j'ai déjà perdu un peu trop de temps car c'est assez difficile dans les virages rapides quand il y a une voiture juste devant. Et malheureusement j'ai perdu le contrôle. Au final, j'aurais pu aller deux dixièmes plus vite, mais Mercedes était manifestement un peu trop compétitif aujourd'hui."