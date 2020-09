Hülkenberg déjà plus à l'aise dans la Racing Point

Nico Hülkenberg remplace Sergio Pérez, positif au COVID-19, pour un deuxième Grand Prix consécutif chez Racing Point, et ces essais libres sont pour lui l'opportunité de continuer à engranger de l'expérience dans le baquet de cette monoplace qu'il découvre. Dimanche dernier, victime d'un problème technique, il n'avait pu prendre le départ de la course et avait ainsi été privé d'un roulage précieux.

Entre-temps, Hülkenberg a passé un certain temps sur le simulateur de Racing Point, écurie basée, de manière très pratique, à Silverstone. Et ce vendredi, il a parcouru 51 tours – l'équivalent d'une distance de course, justement – et a signé le sixième chrono du jour en 1'26"746, à 1"140 du meilleur temps réalisé par Lewis Hamilton et à 0"245 de son coéquipier Lance Stroll.

"C'était bien mieux, l'ensemble de la situation dans la voiture m'est bien plus familière", analyse l'Allemand. "Forcément, je sais bien mieux à quoi m'attendre qu'il y a une semaine. Je me suis senti bien plus 'à la maison' d'emblée, et également bien mieux physiquement. Ce vendredi était bien plus complet et prévisible."

Hülkenberg estime ainsi avoir trouvé le rythme d'emblée, bien qu'il pense avoir une marge d'amélioration quant à son rythme sur un tour : "Sur le pneu option [tendre, ndlr], le tour n'a pas été si propre. Surtout dans le dernier virage, j'ai perdu un peu de temps. Mais je suis relativement content et confiant dans la voiture, je dois dire. J'en suis relativement satisfait. Je pense que nous pouvons vraiment construire là-dessus." Le week-end dernier, le pilote Racing Point n'avait pu faire mieux que 13e en qualifications.

