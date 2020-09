Racing Point et Williams veulent aussi faire appel du jugement sur la RP20

Après cinq réclamations déposées par Renault lors des GP de Styrie, de Hongrie et de Grande-Bretagne, les commissaires de la FIA ont rendu un verdict qui statue que les écopes de freins arrière de la Racing Point RP20 n'ont pas été conçues de façon légale car trop inspirées du dessin des pièces de la Mercedes W10 de 2019. L'écurie a ainsi perdu 15 points au championnat constructeurs et reçu une amende de 400'000 euros, mais a conservé le droit d'utiliser les pièces pour le reste de la saison car elles sont bien légales sur le plan technique.

Le jugement rendu par les commissaires n'a visiblement satisfait personne, d'aucuns jugeant la sanction trop peu sévère et ne comprenant pas que la RP20 puisse continuer à courir avec des pièces conçues illégalement, quand d'autres estiment au contraire que le processus de conception est dans les clous de ce que permet le Règlement Sportif. Ce vendredi soir, Ferrari et McLaren ont annoncé leur intention de faire appel de cette décision, alors que des sources concordantes ont indiqué que Renault allait faire de même, sans surprise.

Ce samedi matin, alors que la date butoir pour faire appel a été franchie (10h30), il a été confirmé par la FIA que Racing Point et Williams avaient signifié leur volonté d'interjeter appel également. Pour rappel, il ne s'agit que d'une déclaration d'intention et les écuries ont désormais 96 heures pour formellement confirmer leur appel, après avoir rassemblé des documents et des arguments à envoyer à la Cour d'Appel Internationale de la FIA, qui rendra sa décision sur l'affaire dans plusieurs semaines si elle est bien saisie.

Du côté des structures qui n'ont pas fait appel, on retrouve donc Mercedes, qui défend la position de son écurie cliente, Red Bull, Toro Rosso, Haas et Alfa Romeo.