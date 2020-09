Hülkenberg explique son arrêt au stand tardif

Auteur d'une superbe troisième place en qualifications pour le deuxième Grand Prix depuis son retour, Nico Hülkenberg a mené une course solide à Silverstone, devançant son coéquipier Lance Stroll de deux secondes tout au long de l'épreuve. L'Allemand a toutefois dû effectuer un arrêt au stand imprévu alors qu'il était cinquième à huit tours du but, après un relais de seulement 13 tours en gommes dures ; il s'est ainsi retrouvé septième, position qu'il a conservée jusqu'à l'arrivée.

Certains ont émis l'hypothèse selon laquelle Racing Point aurait fait rentrer Hülkenberg au stand afin de faire gagner une place à Stroll, fils de l'actionnaire majoritaire de l'écurie qu'est Lawrence Stroll, et c'est pourquoi le pilote et l'équipe ont tous deux clarifié la situation à l'issue de la course.

"Nous avons été contraints de rentrer au stand", explique Hülkenberg. "Nous avions quelques bonnes grosses cloques sur les deux pneus arrière. La vibration devient très vite hors de contrôle, elle est montée en flèche en l'espace de deux ou trois tours, et je ne pense pas que les pneus auraient survécu jusqu'au bout. C'est dommage. La première moitié de course était parfaitement sous contrôle, très bien gérée, mais la seconde moitié, quand j'ai mis le second train de pneus prime [durs, ndlr], c'était comme un train de pneus différent, un composé différent, et ça n'a finalement pas fonctionné."

Pour sa première course depuis la saison 2019, le pilote Racing Point ne cache pas qu'il a particulièrement souffert physiquement : "C'était dur. Heureusement, l'appuie-tête est très proche sur ces voitures, j'ai donc pu reposer ma tête souvent. Tout le corps, les muscles du dos, même le baquet est assez serré autour du fessier. Je vais clairement avoir un peu mal demain matin."

Reste à savoir si Hülkenberg sera à nouveau au volant le week-end prochain, ce qui dépendra évidemment de l'état de santé de Sergio Pérez. Les deux derniers dépistages COVID-19 du Mexicain sont revenus positifs.

"Je ne connais pas encore tous les détails, à vrai dire", indique Hülkenberg. "J'imagine que nous en saurons davantage dans les jours à venir, lorsque nous serons plus proches du week-end, la situation évoluera. J'imagine que je serai présent, juste au cas où il ne pourrait pas courir. J'imagine que j'y serai pour le remplacer à nouveau. Je pense que la décision sera de nouveau tardive, le jeudi."

Enfin, Hülkenberg évoque un petit manque d'enthousiasme de son équipe à la radio à la suite de sa septième place en course, et conclut avec humour en faisant référence à sa troisième place des qualifications : "Ils ont été trop gâtés hier !"

