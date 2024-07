L'Hypercar Red Bull RB17 d'Adrian Newey dévoilée !

La voici enfin, la tant attendue Hypercar Red Bull pensée par Adrian Newey ! La dernière-née du légendaire designer de Formule 1 a été présentée officiellement ce vendredi dans le cadre du Festival of Speed de Goodwood, en Angleterre. Initialement, le projet devait être présenté dans sa version définitive en 2025, mais le départ prématuré de l'ingénieur britannique a précipité le calendrier même si, par conséquent, c'est une version statique, et pas en mesure de rouler, qui a été dévoilée.

Il y a quelques années, Adrian Newey avait déjà planché sur une supercar haute performance, l'époustouflante Aston Martin Valkyrie (nom de code AM-RB 001), dans le cadre de la collaboration entre l'équipe Red Bull et le constructeur anglais, et dont 150 exemplaires avaient été produits en 2021.

Un an plus tard, Red Bull et Adrian Newey annonçaient le nouveau projet de Hypercar Red Bull, conçu par l'équipe de Newey avec la division Red Bull Advanced Technologies. Initialement conçue autour d'un V8 turbo inspiré de la F1, la RB17 est finalement passée à un moteur V10 de 4,5 litres, et le concept initial des quatre roues motrices a finalement été abandonné. Elle doit son nom à l'absence de RB17 en F1, le modèle de la saison 2021 étant la RB16B, avant de passer à la RB18 en 2022.

Dans une interview exclusive accordée à Motorsport.com avant la présentation publique de la voiture, Newey a déclaré qu'il pensait que le résultat d'un tel projet "devrait être une œuvre d'art que l'on est heureux d'exposer en tant que tel dans sa maison, son garage ou autre."

"Le plaisir que l'on peut tirer de l'aspect artistique est primordial. Et le son doit être bon. Ce dernier défi représentait un changement fondamental par rapport à ma conception initiale, car je voulais une unité de puissance capable de développer 1000 chevaux, mais avec un poids maximum de 150 kg du côté de la combustion. Un V8 turbo aurait certainement permis d'atteindre cet objectif. Mais il est évident que le son n'est pas aussi bon que celui d'un moteur à aspiration naturelle. Et je pense que pour moi, [et] beaucoup de gens seraient d'accord, l'apogée de la bande son de la Formule 1 a été les V10 à haut régime jusqu'à fin 2005."

Les lignes de la Red Bull RB17. Photo de: Red Bull Content Pool

La RB17 a à peine entamé sa phase de production, alors que 50 exemplaires seulement seront assemblés, pour un prix unitaire de six millions d'euros environ. La version définitive, qui devrait légèrement différer de la voiture présentée à Goodwood – ses dimensions devraient être sensiblement plus réduites –, sera ensuite testée sur circuit, avant les premières livraisons prévues pour 2026.

"Depuis près d'un an, nous n'avons cessé d'évoluer", a poursuivi Newey. "Non seulement d'un point de vue stylistique, mais nous avons aussi changé d'autres choses. La voiture est un peu plus petite que la voiture bleue en longueur et en largeur. Je pense que le style a encore été amélioré. Et puis il y a d'autres choses que nous devions incorporer parce que nous tenions à ce qu'elle soit conforme à toutes les règles de sécurité LMH (catégorie du Championnat du monde d'Endurance)."

Si Adrian Newey estime qu'il serait "possible" que la RB17 puisse un jour courir en WEC et aux 24 Heures du Mans, il a toutefois précisé que cela nécessiterait "une refonte assez importante, en particulier de l'aérodynamique", ainsi qu'un moteur différent.

Avec Alex Kalinauckas