Kubica : "Alfa Romeo en a sous le coude"

Voilà bien longtemps que Robert Kubica n'avait pas signé le meilleur temps d'une séance en Formule 1, même si ce ne sont que des essais hivernaux ! Au volant de la C39, le pilote de réserve Alfa Romeo a couvert 53 tours ce matin et fait de son écurie la deuxième à tourner en moins de 1'17 depuis le début des essais hivernaux après Mercedes, avec un tour en 1'16"942.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette situation est drastiquement différente de sa saison 2019, où il se qualifiait généralement bon dernier au volant d'une Williams peu véloce et avait encaissé un 21-0 face à son coéquipier George Russell en qualifications. "J'avais l'habitude d'être le premier en partant de la fin et de regarder le bas de l'écran pour trouver mon nom !" sourit Kubica.

"Mais peu importe. Ce qui compte, c'est la sensation, et nous avons fait une journée relativement bonne avec des choses intéressantes à passer en revue : les données et mes sensations, dont nous espérons tirer des conclusions claires. Ce n'est jamais facile le matin du premier jour [de la semaine] avec le niveau d'adhérence de la piste, tout ça... mais aujourd'hui, la sensation était assez bonne. Nous avons eu des petits problèmes, qui ne nous ont heureusement pas empêchés de mener 90% du programme prévu ce matin, je dirais."

Le contraste avec la Williams FW42 est évident : "Quand on passe de la voiture que je pilotais l'an dernier à celle de cette année, cela fait vraiment une grande différence. Elle est rapide. Mais qu'elle soit rapide ne signifie pas qu'elle est plus difficile à piloter. En fait, l'an dernier, en allant deux ou trois secondes moins vite, c'était plus difficile que maintenant, mais rien n'est facile en Formule 1."

Alfa Romeo a donc démontré une partie de son potentiel, dans un contexte où malgré le stade avancé de ces essais hivernaux, rares sont les écuries qui semblent avoir dévoilé leur jeu. "Je pense que nous en avons sous le coude", estime justement le Polonais, "et nous avons de nouvelles pièces qui arrivent. Il y a donc de quoi être optimiste."

"Nous avons amélioré quelques domaines où nous étions en difficulté la semaine dernière, où les pilotes titulaires et moi pensions devoir progresser, et la réaction a été très bonne, très rapide. C'est donc une question d'optimisation, mais c'est bien de voir que l'écurie réagit vite et donne de la valeur au feedback des pilotes."

Quant à savoir quand est-ce que Kubica reprendra le volant de la C39, il indique : "Tôt ou tard, je pense. Mais je ne sais pas quand."

Propos recueillis par Oleg Karpov