Latifi "dérouté" par la différence avec Albon chez Williams

Nicholas Latifi connaît un début de saison 2022 très difficile chez Williams, après une saison 2021 un peu plus prometteuse sur le plan des performances, bien qu'en deçà de ce que proposait George Russell. Le meilleur résultat du Canadien cette année est une 14e place acquise à Miami, qui n'a donc inscrit aucun point contrairement à Alex Albon qui en compte trois, pour deux arrivées dans le top 10.

Dans ces circonstances, et alors que Latifi a également connu plusieurs incidents notables lors de ce début de saison, son avenir semble d'être irrémédiablement assombri. À tel point qu'il paraît désormais fort probable qu'il ne sera plus pilote Williams l'an prochain, pour faire place à Oscar Piastri, Champion F2 en titre et jeune membre du programme Alpine.

Même son passage à domicile, lors du GP du Canada, terminé à une anonyme 16e position, n'avait "rien d'appréciable" en raison de ses difficultés avec la FW44. "Nous manquons tellement de rythme, dès le départ", a déclaré Latifi. "Avec peu de carburant, avec beaucoup de carburant, lorsque les pneus sont dans une bonne fenêtre et que nous [en] gérons la dégradation, nous sommes juste beaucoup trop loin."

"Nous devons [...] comprendre pourquoi et voir si nous pouvons trouver quelque chose. Pour moi, il doit s'agir de quelque chose de fondamental. Il n'y a aucune situation ou condition sur la piste, même lorsque les gens ne poussent pas à fond et je sens que c'est mon cas, où le rythme est au niveau de nos concurrents. Donc nous verrons. On essaiera de remettre les choses à zéro à Silverstone, et on repartira de là."

Alex Albon et Nicholas Latifi

Les évolutions des F1 devraient être un sujet de discussion important à Silverstone. Williams a adopté jusqu'ici en la matière une approche plus conservatrice mais devrait profiter des premiers Grands Prix estivaux pour apporter des améliorations à sa monoplace et tenter de débloquer de la performance. Jusqu'ici, Albon s'accommode bien mieux du comportement de la FW44.

Pour Latifi toutefois, ses propres difficultés vont "bien au-delà" d'une question de différence de style de pilotage avec son équipier. "Bien entendu, en début de saison, il y avait une part de ça, et on pourrait peut-être encore attribuer une partie de l'écart de temps au tour à cela", a expliqué Latifi sur le sujet. "Pour moi, en allant bien au-delà de cela et des limites en termes de confiance que j'avais au début, le rythme n'est juste pas là."

"Il y a des situations où je ne sens simplement pas que ma voiture est capable de faire que ce je le vois faire sur les données, ce qui n'est pas quelque chose d'agréable à ressentir. C'est un peu déroutant. Mais, à nouveau, nous allons nous servir [de la préparation au GP de Grande-Bretagne] pour voir ce que l'on peut analyser."