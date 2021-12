Lando Norris va déménager à Monaco et s'explique

Monaco est la destination la plus prisée des pilotes de Formule 1 comme résidence permanente, et Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc et Daniel Ricciardo (entre autres) vont bientôt être rejoints par le coéquipier de l'Australien, Lando Norris.

Protégé de McLaren depuis 2017, Norris vivait de longue date dans la ville de Guildford, à 15 kilomètres du McLaren Technology Centre, avant de s'en rapprocher encore davantage l'an passé. S'il déclarait encore en avril dernier préférer sa vie dans le Surrey à celle qui l'attendrait à Monaco, le Britannique a manifestement fini par céder aux sirènes de la Principauté. Il affirme toutefois que cela ne va pas changer grand-chose à son quotidien.

"Il y avait encore beaucoup à gagner pour moi et ma carrière à être chez McLaren et à pouvoir m'y rendre dès que je le voulais", commente Norris au sujet de ses premières saisons en Formule 1, lui qui va conclure sa troisième. "Dès qu'un week-end se passait mal, je pouvais m'y rendre n'importe quel jour pour tester des choses sur le simulateur, parler à mes ingénieurs, etc."

"Et j'adore l'Angleterre. Cela reste probablement mon endroit favori. J'y ai ma famille, mes amis. Et je pense avoir dit à de nombreuses reprises que pour moi, prendre du plaisir, notamment dans ce que je fais, est prioritaire sur ce genre de décision. Ce n'est donc pas une décision facile. Et ce n'est pas quelque chose à quoi je pense depuis de nombreuses années. Je pense juste être actuellement dans une situation assez confortable pour prendre cette décision et prendre le temps d'y déménager."

"Je pourrai encore voir beaucoup de mes amis, et ma famille va me rendre visite. Beaucoup de choses vont donc rester tout à fait identiques. C'est juste que j'habiterai à un endroit différent. Peut-être que je ne jouerai pas autant au golf, ce qui est probablement le plus gros inconvénient. Mais il y a quelques endroits aux alentours où je peux aller jouer. Bref, pas une décision facile. Mais cela reste un choix de vie, et il y a énormément de choses qui changent en conséquence."

Voilà qui contraste grandement avec les propos de l'intéressé dans The Sun en avril, lorsqu'il indiquait : "Je suis heureux dans le Surrey, je profite du temps froid britannique et je joue au golf. Il s'agit juste de prendre du plaisir, j'imagine, de passer du temps avec mes amis et de voir ma famille quand je veux, tout ça est facile et j'en profite. Je veux juste vivre ma vie normalement. Si je déménageais à Monaco, je n'apprécierais pas ça. Je ne veux pas faire mon travail en F1 sans apprécier les choses qui sont autour."

Que la Principauté ait des avantages fiscaux joue un rôle non négligeable dans cette décision ; Norris ne le cache pas, et s'attend à recevoir des critiques : "Bien sûr, je comprendrai, et il va y en avoir, c'est certain", admet-il. "Mais les gens font beaucoup de choses dans la vie pour l'argent. Cela n'en est qu'une autre."

Très présent dans le monde du gaming, l'Anglais a en tout cas l'intention de poursuivre ses activités dans ce domaine, tout en étant encore plus présent qu'avant à Woking. "Je pourrai continuer de faire des streams sur Twitch notamment. Mon interaction avec les fans ne va pas changer du tout. Max a fait quelques streams, donc ce côté-là ne va pas changer. Je pense que tout ce que je fais dans la vie quotidienne va rester exactement identique. Le nombre de jours que je passe chez McLaren notamment va probablement être plus élevé que l'an dernier en raison de nombreuses nouvelles règles [liées au COVID]", conclut-il.

Propos recueillis par Jonathan Noble