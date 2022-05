Intraitable sur un tour, Leclerc s'inquiète pour ses pneus en course

Charger le lecteur audio

Charles Leclerc a prouvé une fois de plus, ce samedi à Barcelone, qu'il excellait dans l'exercice du tour rapide. Auteur de sa 13e pole position en Formule 1, le leader du championnat a été intraitable et a également mis de côté une erreur qui lui a coûté sa première tentative en Q3. De quoi être satisfait au volant d'une Ferrari particulièrement docile dans ces conditions.

"Je me sens bien", souffle le Monégasque. "C'était une séance très, très difficile. Surtout en Q3 car j'ai fait une erreur dans ma première tentative, et je n'avais qu'un seul tour, mais ça s'est extrêmement bien passé. J'ai eu quelques chaleurs pendant mon tour à la fin, mais ça a tenu et je suis très, très content de la pole position. C'était un très bon tour et la voiture était incroyable aussi."

Néanmoins, Charles Leclerc est loin d'aborder le Grand Prix en toute sérénité, toujours très inquiet de la dégradation pneumatique sur la F1-75 alors que le mercure pourrait continuer de grimper dimanche.

"Je suis en position de force pour le départ de la course, mais on a eu du mal avec les pneus lors des dernières courses par rapport à Red Bull", prévient-il. "Max est juste derrière et si l'on ne gère pas bien ces pneus, on perdra, donc il faut surmonter ça et faire du bon boulot demain avec la gestion pneumatique. J'espère que l'on pourra faire un doublé avec Carlos, ce serait génial pour l'équipe."

Un Carlos Sainz qui, à domicile, a signé la troisième place des qualifications et reste en retrait par rapport à son voisin de garage. L'Espagnol partage également les craintes de Charles Leclerc quant à la dégradation des gommes sur le circuit catalan.

"Ça a été un week-end difficile jusqu'à présent", explique-t-il. "Les conditions n'ont pas été les plus simples avec la chaleur et le vent. Mais aujourd'hui on a réussi à faire un bon tour, ce qui nous permettra de nous battre demain. Je pense que la clé sera le départ et la gestion des pneus. Il faut voir si l'on peut bien s'élancer mais c'est une bonne position depuis laquelle partir."

"Je pense que tout est possible demain. On va vraiment essayer de faire de notre mieux pour être devant au départ, mais ce n'était pas la qualification idéale car je n'ai pas pu faire un bon tour avec les pneus usés. On manque probablement de pneus neufs pour demain dans le premier relais, mais tout peut arriver et on fera de notre mieux."