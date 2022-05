Qualifs - Leclerc prend la pole avec autorité

Charger le lecteur audio

Q1 - Alonso reçoit l'estocade

C'est bien avec vingt pilotes que débutent les qualifications du Grand Prix d'Espagne. Victimes de problèmes techniques dans la troisième séance, Pierre Gasly et Mick Schumacher peuvent prendre part à la Q1, grâce au travail efficace de leurs mécaniciens.

Les spectateurs présents sur le circuit de Barcelone se concentrent néanmoins sur les pilotes Ferrari, Red Bull et Mercedes, qui se sont tenus dans un mouchoir en EL3. Charles Leclerc frappe le premier en coupant la ligne en 1'19"861 dans sa première tentative, suffisamment rapide pour lui offrir le meilleur temps. Derrière lui, Sainz est à trois centièmes, Verstappen à deux dixièmes et les pilotes Mercedes à trois dixièmes. Pérez, devancé par Bottas, est quant à lui coupable d'une sortie de piste bénigne entre les virages 7 et 8.

Les conditions de piste s'améliorent pour la fin de séance et la plupart des pilotes améliorent, ce qui fait suer Esteban Ocon : le Français n'est pas reparti pour une nouvelle tentative et se voit dégringoler au classement. Il parvient néanmoins à se qualifier pour sept centièmes de seconde, aux dépens des Aston Martin (malgré leurs pontons "à la Red Bull") et même de Fernando Alonso, vainqueur à deux reprises à Barcelone...

Éliminés en Q1 : Vettel, Alonso, Stroll, Albon, Latifi

Q2 - Les Mercedes accélèrent

Au coup d'envoi de la Q2, les Mercedes sont les premières à prendre la piste. Et surprise, elles s'emparent des deux premières positions ! George Russell prend le meilleur sur Lewis Hamilton avec un 1'19"470. Sur des pneus tendres rodés, Leclerc, Sainz et Verstappen sont relégués à plus de trois dixièmes.

L'écurie allemande est si confiante qu'elle ne fait pas ressortir ses pilotes pour une seconde tentative chronométrée. Leclerc reste lui aussi au garage tandis que Carlos Sainz et Max Verstappen décident de chausser des tendres neufs pour améliorer leur marque. L'Espagnol prend les commandes (1'19"453) avant d'être délogé quelques instants plus tard par le Champion du monde en titre (1'19"219).

À noter que Lando Norris s'est initialement hissé dans le top 10, néanmoins son tour a été annulé pour non respect des limites de la piste à la sortie du virage 12, permettant à Mick Schumacher, onzième, de participer pour la première fois de sa carrière à une Q3.

Éliminés en Q2 : Norris, Ocon, Tsunoda, Gasly, Zhou

Q3 - Petite frayeur pour Leclerc

Jusqu'à présent, les pilotes Mercedes, Ferrari et Red Bull n'ont fait que se toiser, il est désormais l'heure de se battre pour la pole position. Dans les premières tentatives, Russell se charge de prendre le record dans le premier secteur, Leclerc dans le second. Le Monégasque est rapide mais perd tout dans la chicane précédant le dernier virage en partant en tête-à-queue. Il repart en direction des stands et n'a donc qu'un seul tour pour tenter de signer le meilleur temps.

La figure de Leclerc ne provoque pas la sortie du drapeau rouge, les pilotes peuvent donc terminer leur effort sans problème. Verstappen reprend le record dans le premier secteur et prend le meilleur temps (1'19"073), devant Sainz (1'19"423) et Pérez (1'19"486). Les hommes de Mercedes sont quant à eux à plus d'une demi-seconde du Néerlandais.

Leclerc mène le peloton pour les derniers tours de la journée. Le leader du championnat est plus précautionneux à la chicane et, sans trembler, déloge Verstappen avec un temps canon de 1'18"750 ! Son rival, relégué à plus de trois dixièmes, ne peut pas répliquer : il est victime d'une défaillance du DRS dans son tour. Au final, seul Russell gagne également des places, passant de la cinquième à la quatrième position.

