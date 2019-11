Hamilton, champion ému : "C'est bouleversant"

Alors que Verstappen et Bottas s'immobilisaient respectivement au 13 et 14e tour dans les stands pour changer de pneus, Hamilton, qui avait déjà avalé les Ferrari de Vettel et Leclerc, est resté en piste pour tenter une stratégie à un arrêt unique.

C'est donc seulement au 24e passage que s'arrêtait le Britannique pour chausser les pneus durs, avec la lourde mission d'arriver au terme des 56 tours de course de cette manière. Dès lors, la course aurait pu donner lieu à une arrivée confortable en troisième position pour le #44 de cette manière. Au lieu de cela, le Champion du monde a choisi de se mettre en difficulté en "tapant" immédiatement dans ses pneus pour réduire l'écart avec les commandes de la course et forcer Bottas et Verstappen à rester sur leurs gardes. C'est ainsi que le pilote Mercedes repassait aux commandes de la course avec une avance de dix secondes après les arrêts de Verstappen (T35) et Bottas (T36) et se retrouvait ainsi de nouveau dans la position de chassé, après avoir été le chasseur pendant quelques temps.

C'est finalement au 52e des 56 tours de course que Bottas est parvenu à prendre le meilleur sur son équipier et immédiatement le distancer pour filer vers la victoire, non sans avoir dû batailler sur sa première tentative, lors de laquelle Hamilton l'a poussé à emprunter une trajectoire hors-piste à la relance du freinage de la ligne droite opposée. Hamilton a finalement franchi la ligne d'arrivée à 4''148 de Bottas, après être parvenu à résister au retour d'un Verstappen à qui il n'a sans doute manqué qu'un tour pour pouvoir porter une attaque.

Voici la réaction à chaud du sextuple Champion du monde, à son arrivée dans le Parc Fermé, au micro de Martin Brundle.

Lewis, comment vous sentez-vous ?

C'est bouleversant, pour être honnête ! Ce fut une course si difficile, aujourd'hui ! La journée d'hier a été réellement difficile pour nous, et Valtteri a fait un travail fantastique, donc de grandes félicitations à lui. Aujourd'hui, je désirais juste remonter et délivrer un doublé à l'équipe. Je ne pensais pas qu'un arrêt unique serait possible mais j'y ai travaillé aussi dur que possible.

Je ressens tant d'émotion ! J'ai toute mon équipe ici, et il y a tout le monde à l'usine. J'ai ma mère et mon père présents, ma belle-mère et mon beau-père, mon oncle George, et ma tante de Trinidad (et Tobago) ainsi que toute la famille à la maison. C'est un honneur d'être ici avec tous ces gens géniaux.

Ce fut un superbe départ et vous n'avez jamais abandonné…

Mon père m'a dit lorsque j'avais six ou sept and de ne jamais abandonner et c'est en quelques sortes le mot d'ordre de la famille ! J'ai poussé aussi dur que possible, et espérais pouvoir gagner aujourd'hui, mais malheureusement, je n'avais pas les pneus pour ça.

Vous avez un titre de plus que l'illustre Fangio maintenant et un de moins que Michael Schumacher. Jusqu'où pouvez-vous aller ? À combien de titres ?

Je ne sais pas en termes de championnats, mais en tant qu'athlète, je me sens aussi frais qu'on peut l'être actuellement et je suis prêt pour la prochaine course ! je ne me détendrai pas sur celles-ci, je vais continuer à pousser. Je veux adresser un grand remerciement à la team LH partout dans le monde, tous les gens qui sont venus ici ce week-end pour faire de cet évènement ce qu'il est et à tous les Britanniques et les gens avec des drapeaux de la Grande-Bretagne qui m'ont soutenu avec tout leur cœur.