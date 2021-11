Lewis Hamilton sous enquête à la suite du tour d'honneur

Ce week-end mouvementé au Grand Prix de São Paulo n'est pas terminé pour Lewis Hamilton. Remonté de la dixième place pour s'imposer ce dimanche à Interlagos après deux pénalités déjà, le pilote Mercedes fait l'objet d'une enquête des commissaires pour avoir défait son harnais de sécurité dans le tour d'honneur de cette course.

C'est lors du point presse de Toto Wolff que l'on a appris la nouvelle, l'Autrichien indiquant : "Je viens de lire quelque chose... On va chez les commissaires. Lewis a défait son harnais dans le dernier tour. Elle est pas mal, celle-là." L'exclusion de Hamilton en qualifications reste en travers de la gorge de son directeur d'équipe.

Un représentant de l'écurie Mercedes est ainsi convoqué chez les commissaires de course à 17h heure locale, soit 21h heure française, pour s'expliquer à ce sujet. Il paraît peu probable que Hamilton reçoive une pénalité sportive autre qu'une réprimande pour une telle infraction au Code Sportif International de la FIA, qui indique : "Les pilotes doivent être correctement attachés dans leur baquet par un harnais de sécurité en conformité avec la réglementation technique du véhicule concerné à tout moment lors d'une compétition lorsqu'il est en mouvement sur un circuit, dans une voie des stands, sur une spéciale ou sur un tracé de compétition."

La FIA prend la sécurité très au sérieux, et ce n'est pas la première fois que Hamilton défait son harnais dans le tour d'honneur. Au Grand Prix du Japon 2017, Romain Grosjean avait interrogé Charlie Whiting à ce sujet lors du briefing des pilotes, et Whiting avait répondu qu'il était possible de desserrer le harnais mais pas de le défaire : "À la vitesse à laquelle allait Lewis, je pense que c'est quelque chose de parfaitement raisonnable à faire. Le desserrer, pas le défaire." Plus récemment, au Grand Prix d'Espagne 2020, Charles Leclerc a connu un problème de harnais et a parcouru deux tours avec celui-ci défait, mais la FIA n'a alors pas statué sur la question.

Bref, on imagine que la victoire de Hamilton n'est probablement pas en danger. Cette victoire, le septuple Champion du monde l'a particulièrement savourée, évoquant "l'une des courses les plus fun que j'aie connues depuis longtemps". Il a également déclaré : "Le succès est toujours plus doux quand on fait face à l'adversité. C'est l'un des plus beaux sentiments que j'aie ressentis lors d'une victoire." Hamilton renouait ce dimanche avec le succès, ne s'étant imposé qu'une fois lors des huit Grands Prix précédents. "C'est comme si c'était ma première victoire, car j'ai l'impression de ne pas avoir gagné depuis longtemps."

Avec Jonathan Noble