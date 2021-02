Lewis Hamilton et Joan Mir nommés aux Laureus Awards

Les finalistes des Laureus World Sports Awards version 2021 ont été présentés pour chacune des catégories qui fera l'objet d'une récompense lors d'une cérémonie virtuelle, pandémie de COVID-19 oblige, qui se tiendra en mai prochain.

Après la création par un panel indépendant de journalistes des listes de finalistes dans chacune des catégories, ce sont désormais aux légendes du sport qui forment la Laureus World Sports Academy, parmi lesquelles figurent pour les sports mécaniques Giacomo Agostini, Mick Doohan, Emerson Fittipaldi et Mika Häkkinen, de voter pour désigner les lauréats.

Les sports mécaniques sont une nouvelle fois bien représentés avec la présence des deux Champions du monde des catégories majeures des deux et quatre roues que sont respectivement Joan Mir, dans la catégorie de la Révélation de l'Année pour son premier titre en MotoGP avec Suzuki, et Lewis Hamilton, sacré pour la septième fois en Formule 1 et parmi les candidats pour le Sportif de l'Année. L'écurie Mercedes est également à nouveau désignée parmi les équipes qui ont marqué l'année.

L'an passé, Hamilton avait été sacré Sportif de l'Année, à égalité avec Lionel Messi, le footballeur du FC Barcelone. Ils avaient notamment été préférés à Marc Márquez.

Sportif masculin de l'Année

Sportif Discipline Performance notable en 2020 Joshua Cheptegei Athlétisme Record du monde du 5000 et 10'000 m Armand Duplantis Athlétisme Record du monde du saut à la perche en salle et en extérieur Lewis Hamilton Course auto Septième titre mondial en F1, record du monde égalé LeBron James Basket Quatrième titre NBA et quatrième titre de MVP en finale Robert Lewandowski Football Vainqueur de la Ligue des Champions et de la Bundesliga Rafael Nadal Tennis 20e titre en Grand Chelem, record du monde égalé

Équipe de l'Année

Équipe Discipline Performance notable en 2020 Argentine Rugby Toute première victoire contre la Nouvelle-Zélande Bayern Munich Football Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Bundesliga et de la Coupe d'Allemagne Kansas City Chiefs Football américain Deuxième Super Bowl, 50 ans après le premier Liverpool Football 19e titre de Champion d'Angleterre, 30 ans après le précédent Los Angeles Lakers Basket 17e titre NBA Mercedes Course auto Septième titre F1 consécutif

Révélation de l'Année