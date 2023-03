LIVE streaming - Suivez le GP d'Arabie saoudite en direct !

Charger le lecteur audio

Grâce au groupe Canal+, diffuseur officiel du Championnat du monde de Formule 1 en France, Motorsport.com offre aux visiteurs situés sur le territoire français ce dimanche l'opportunité de suivre en direct vidéo et gratuitement le Grand Prix d'Arabie saoudite 2023 de Formule 1, via la diffusion en clair de l'événement sur la chaîne cryptée.

La deuxième manche de la saison, qui se tient sur l'ultra-rapide circuit de Djeddah, prenait des allures de promenade de santé pour Max Verstappen après les essais libres et la Q1. Mais une transmission défaillante en aura décidé autrement en crucifiant le Néerlandais lors de la seconde partie de la séance de qualifications. En conséquence, le double Champion du monde en titre s'élancera depuis la 15e place seulement, avec une remontée attendue dans la première partie de l'épreuve.

Le chat n'étant plus là, les souris ont dansé puisque Sergio Pérez n'a pas manqué l'opportunité de saisir la pole position (sa deuxième en carrière et à Djeddah) au volant d'une Red Bull RB19 qui confirme être à l'aise sur ce tracé de haute vitesse. Il partagera la première ligne de la grille de départ avec Fernando Alonso, dont l'Aston Martin confirme également ses très bonnes dispositions et fait de lui un candidat naturel au podium, voire mieux en cas d'épreuve échevelée. La seconde ligne sera composée par George Russell et Carlos Sainz, et la troisième par Lance Stroll et Esteban Ocon.

Il faut remonter en septième place pour trouver trace d'un Lewis Hamilton décidément peu à l'aise depuis l'an passé sur la piste saoudienne. Le deuxième Français, Pierre Gasly, partira là où il avait terminé le GP de Bahreïn, à savoir au neuvième rang. Charles Leclerc, pénalisé de 10 places sur la grille en raison d'un changement d'élément moteur hors quota, s'élancera au 12e rang, lui qui avait signé le second temps de la Q3.

Les records



Record de la pole Lewis Hamilton

Mercedes 1'27"511 (moy. : 253,984 km/h) 2021 Meilleur tour en course Lewis Hamilton

Mercedes 1'30"734

(moy. : 244,962 km/h) 2021