Wolff : Mercedes a été aveuglé par les progrès faits en 2022

Au Grand Prix de Bahreïn, en ouverture de la saison 2023, George Russell et Lewis Hamilton n'avaient pu faire mieux que la sixième et la septième place en qualifications, les deux pilotes Mercedes ayant été relégués à plus d'une demi-seconde du temps de pole position établi par Max Verstappen. Cette contre-performance avait alors poussé le directeur Toto Wolff à prendre la parole pour annoncer que son équipe devait changer de concept.

À la suite de cette déclaration, une réunion s'est tenue en interne, avec la direction, les pilotes et le personnel technique, afin d'évoquer la situation de la marque à l'étoile. Interrogé par Motorsport.com sur ces discussions, Wolff a confié que Mercedes avait été aveuglé par le fait d'avoir réussi à limiter le marsouinage de la W13 en 2022, ce qui lui avait donné de faux espoirs pour la saison 2023.

"Il y a beaucoup de grandes et de bonnes réunions au sein de l'équipe", a commenté Wolff. "C'est un processus assez intéressant parce que nous avons eu un malheureux concours de circonstances l'année dernière. La voiture s'est améliorée de plus en plus et nous avons commencé à moins remettre en question le concept de la voiture que nous le devions."

"Maintenant, nous devons prouver que nous ne sommes pas satisfaits de notre situation. Dans l'ensemble, nous ne sommes pas satisfaits de l'appui aérodynamique, de l'équilibre mécanique. De tout cela. Ce n'est jamais qu'une seule chose. Toutes ces réunions nous permettent de clarifier les choses et de nous concentrer sur les points que nous devons aborder pour redresser rapidement la situation."

Des propos qui rejoignent ceux de Russell. Jeudi, dans le paddock de Djeddah, le Britannique avait estimé que sa victoire au Grand Prix de São Paulo 2022 avait mené l'équipe à "faire fausse route".

Toto Wolff et Mick Schumacher, le nouveau pilote de réserve

Wolff a ajouté que le concept de Mercedes ne finirait pas par surpasser ceux de ses rivaux, Red Bull et Ferrari, en dépit des belles promesses en soufflerie et avec la CFD : "Nous nous sommes efforcés de faire fonctionner [le concept] parce que les données nous avaient montré qu'il fonctionnait. Nous avons eu tort, très simplement. Vous pouvez voir que les trois voitures les plus rapides, y compris les Ferrari, ont un concept similaire sur la façon dont elles génèrent la performance. Ce concept est très différent du nôtre. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous nous étions trompés."

"Nous sommes encore en train de voir pourquoi nous nous sommes trompés, car nous avons suivi ce que les données et les simulations nous disaient et nous nous sommes fourvoyés. Toutes les personnes impliquées dans le processus décisionnel sont arrivées à la conclusion que nous ne pouvions pas continuer ainsi. Nous avons vraiment essayé de [conserver notre concept] et nous ne voulons en aucun cas nous engager dans une voie à sens unique en disant : 'Nous allons le faire fonctionner quoi qu'il arrive', parce qu'il ne fonctionne pas. Je ne veux pas perdre plus de temps. Mes collègues ne le veulent pas non plus."

Avec Jonathan Noble