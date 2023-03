Première Q3 pour un Piastri "de plus en plus à l'aise"

Charger le lecteur audio

Étonnamment, ce n'est pas à Lando Norris que l'on doit la première apparition d'une McLaren en Q3 cette saison mais à son coéquipier, le rookie Oscar Piastri. Sur le rapide circuit urbain de Djeddah, l'Australien a réalisé le neuvième temps des qualifications, à près d'une seconde de la pole position de Sergio Pérez, tandis que Norris a été recalé en Q1 en raison d'un contact avec le mur.

Une performance qui tranche avec celle du Grand Prix de Bahreïn, il y a deux semaines : à Sakhir, pour sa première séance qualificative en catégorie reine, Piastri n'avait pas passé l'étape de la Q1. Pour expliquer ce pic de performance, l'Australien évoque tout simplement une meilleur confiance au volant de la MCL60.

"À chaque fois que je monte dans la voiture, je me sens de plus en plus à l'aise", a-t-il expliqué. "Je ne pense pas avoir fait quelque chose de radicalement différent ou changé quoi que ce soit par rapport à Bahreïn. Toutes les pièces se sont assemblées de mieux en mieux, et je n'ai pas fait d'erreur [en qualifications]. [Les écarts] sont toujours incroyablement serrés mais j'étais à la bonne extrémité du peloton cette fois-ci."

En difficulté lors des essais de pré-saison, McLaren a montré un meilleur visage à Djeddah, notamment à partir de la troisième séance d'essais libres en plaçant ses deux voitures dans le top 10. Et le rythme de la MCL60 en qualifications rend Piastri plus optimiste pour la suite de la saison, en dépit d'un peloton très compact en milieu de grille. "C'est tellement serré", a-t-il déploré, "même en Q1, je pense que la différence entre être dans le top 10, là où je me trouvais, et être éliminé, était de deux dixièmes."

"Vous faites une petite erreur, ou quelques-unes, et c'est le désastre total. Et si vous faites un très bon tour, vous êtes un héros. Nous devons donc vraiment nous attaquer à ces petites différences, et je pense que nous faisons du très bon travail. Évidemment, nous avons quelques améliorations dans les cartons qui nous aideront, mais je suis sûr que ce sera le cas pour tout le monde aussi. Le fait de réussir à gagner un peu de temps partout où nous le pouvons, en particulier avec un peloton très serré actuellement, va faire la différence."

Cinquante tours séparent Piastri de ses premiers points en Formule 1. Huitième sur la grille de départ, conséquence de la pénalité moteur de Charles Leclerc, le pilote McLaren aura dans ses rétroviseurs le Monégasque, mais aussi Max Verstappen, éliminé en Q2 en raison d'un problème de transmission. Outre ces pilotes au volant de machines nettement supérieures à la McLaren, Piastri s'attend à croiser le fer dans le peloton. "Ce sera une course serrée, j'en suis sûr. Beaucoup d'autres voitures ont des points forts différents des nôtres. Nous verrons donc comment cela se passera demain", a-t-il conclu.

Avec Adam Cooper