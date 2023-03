Norris reconnaît son "erreur stupide" des qualifications

Charger le lecteur audio

Les qualifications du Grand Prix d'Arabie saoudite n'ont pas duré bien longtemps pour Lando Norris. C'est au bout de huit minutes d'essais que le pilote McLaren a percuté le mur à l'intérieur du dernier virage, endommageant sa biellette de direction et le contraignant à passer le reste de la Q1 au stand. Il a ainsi été éliminé prématurément et prendra le départ du 19e emplacement de la grille de départ.

"C'est juste une erreur de jugement, à vrai dire", admet volontiers l'intéressé. "C'est une erreur que je ne devrais pas faire, pour être honnête avec vous. C'est probablement l'un des virages les plus faciles à négocier de cette piste, et je me suis planté. C'est aussi simple que ça. Pas d'excuse."

"Les mécaniciens ont fait du très bon travail pour réparer ça. C'était quasiment fait à la fin de la séance, alors si j'étais passé en Q2, ça aurait été. S'il y avait eu un petit drapeau rouge, les gars travaillaient d'arrache-pied pour me faire reprendre la piste… Je n'ai pas été à la hauteur."

Par la suite, le rookie Oscar Piastri est parvenu à atteindre la Q3 pour obtenir la neuvième place, transformée en huitième position sur la grille de départ, ce qui ne fait qu'ajouter à l'insatisfaction personnelle de son coéquipier.

"C'est frustrant, bien sûr, car la voiture était performante aujourd'hui. L'équipe a fait du bon travail tout le week-end pour en tirer probablement un peu plus qu'à Bahreïn. Elle convient vraiment un peu mieux à cette piste qu'à Bahreïn, et elle était clairement assez bonne pour la Q3. La sensation était bonne. C'est juste une erreur stupide, à vrai dire."

Norris a toutefois bon espoir de remonter ce dimanche, même s'il compte capitaliser sur d'éventuels incidents, au point qu'il rêve d'une course similaire à l'édition chaotique qu'avait été celle de 2021.

"Je suis convaincu que nous avons une bonne voiture. Ce ne sera peut-être pas facile de dépasser compte tenu de nos points forts et de nos faiblesses par rapport à d'autres voitures. Mais bien sûr, je suis optimiste quant à ma capacité à remonter. Nous en sommes assurément capables, nous avons le rythme pour le faire. Il va juste falloir établir un plan, selon les neutralisations par VSC ou Safety Car. J'espère qu'il y en aura, car cela nous facilite un peu la vie et il est plus facile de gagner deux ou trois places d'un coup plutôt qu'une par une", conclut-il.

Propos recueillis par Matt Kew