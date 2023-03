Sargeant recalé en Q1 pour quelques centimètres

Charger le lecteur audio

À quelques centimètres près, l'issue des qualifications du Grand Prix d'Arabie saoudite pour Logan Sargeant aurait été bien différente. Alors que le pilote Williams venait de boucler son premier tour chronométré en Q1 en 1'29"721, la direction de course a annoncé la suppression de la marque de l'Américain en raison du non respect des limites de la piste.

Une sanction tout à fait courante, surtout sur des circuits aux dégagements asphaltés, néanmoins Sargeant a été reconnu coupable d'un dépassement des limites… en ligne droite ! En effet, le rookie est venu poser sa roue avant gauche sur une zone peinte séparant la piste de la voie d'entrée des stands, ce qui a été formellement proscrit par la FIA en marge du week-end. De quoi frustrer le #2, d'autant plus que l'organe directeur s'est abstenu de sanctionner cet écart et ceux des autres pilotes au cours des séances d'essais libres.

"C'est frustrant parce qu'il n'y a pas eu de contrôle des limites de la piste pendant tout le week-end, nous n'avions pas de référence avant les qualifications. J'ai fait ce que je faisais depuis le début du week-end et [mon temps] a été effacé", a déploré Sargeant au micro de Motorsport.com. "Mais c'est quand même de ma faute."

Logan Sargeant, Williams Racing

Les deux tentatives suivantes de Sargeant pour se qualifier en Q2 n'ont pas abouti. En tête-à-queue dans l'enchaînement des virages 22-23, l'Américain a ensuite léché le mur à la sortie du virage 2 et a dû s'immobiliser en piste alors que le compteur de la séance était arrivé à zéro. Comble de l'ironie, le tour invalidé par la direction de course lui aurait permis de prendre la treizième place du classement et donc de se hisser en Q2...

"J'avais deux tours de plus pour faire un temps, je ne l'ai pas fait, donc je suis évidemment déçu de moi-même", a-t-il ajouté. "L'équipe m'a donné une super voiture, nous avions beaucoup de vitesse, pour être honnête. C'est décevant de ne pas avoir fait un bon tour pour eux et d'avoir progressé en [en Q2]."

Il s'agit d'un deuxième crève-cœur consécutif pour le rookie, qui avait dû renoncer à la Q2 au Grand Prix de Bahreïn pour zéro millième de seconde il y a deux semaines : son temps était identique à celui de Lando Norris, quinzième, qui avait été avantagé par le fait d'avoir établi son chrono le premier.

Avec l'élimination d'Alexander Albon en Q1, Williams n'est donc pas parvenu à capitaliser sur les performances intéressantes de la FW45 dans les rues saoudiennes. "Je le savais en arrivant [à Djeddah] cette semaine", a reconnu Sargeant au sujet de la compétitivité de son équipe ce week-end. "J'avais besoin d'aller crescendo. Pour être honnête, j'avais l'impression d'avoir parfaitement mis bout à bout le week-end jusqu'aux qualifications. Le rythme est excellent mais il faut faire un tour et je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Encore une fois, je suis donc très déçu."

Propos recueillis par Adam Cooper