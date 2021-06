Masi : L'entrée des stands de Bakou n'est pas dangereuse

Avant chaque Grand Prix, Nico Rosberg a pris pour habitude de publier sur sa chaîne YouTube une vidéo consacrée à un tour virtuel du circuit visité par la Formule 1. Pour la manche de Bakou, le Champion du monde 2016 s'est attardé sur l'entrée des stands du circuit azéri, une zone qui lui a toujours posé problème. Dans la portion la plus rapide, les pilotes sont dans l'obligation de braquer légèrement à gauche avant de tourner à droite afin d'entrer dans la pitlane.

"Je vais vous montrer l'un des endroits que j'ai toujours trouvé le plus dangereux sur toute une saison", a expliqué Rosberg dans sa vidéo, ayant remporté la seule course qu'il a disputée à Bakou, en 2016. "C'est assez effrayant. Vous arrivez à 350 km/h, regardez ce qu'il y a sur la gauche [en faisant référence à l'entrée des stands]."

"Imaginez que quelque chose sur la voiture casse ici. Vous êtes à 350 km/h. Sur la gauche, il n'y a qu'un mur, et il vous fait face. Si quelque chose casse et que vous foncez dans ce mur, c'en est fini de vous. C'est l'un des endroits les plus effrayants où j'ai piloté une F1. C'est terriblement mauvais de passer par là."

Cependant, le directeur de course de la catégorie reine et délégué à la sécurité de la FIA, Michael Masi, est loin de partager l'avis de Rosberg. L'Australien n'a jamais été inquiété par l'entrée des stands car elle répond positivement aux exigences de la FIA sur le Grade 1, la meilleure "note" qu'un circuit automobile peut recevoir en matière de sécurité.

"Je ne suis pas d'accord avec le commentaire [de Rosberg]", a répondu Masi. "L'entrée des stands et l'ensemble du circuit ont été conçus et homologués par la FIA avec le Grade 1. Ils répondent à toutes les différentes exigences de sécurité que la FIA demande dans ses règlements. Donc non, je ne suis pas d'accord."

Le cinquième Grand Prix de Formule 1 de la saison, organisé à Bakou, a vu Max Verstappen et Lance Stroll subir deux crevaisons à haute vitesse, résultant en deux accidents impressionnants dans la ligne droite de départ/arrivée. Les deux pilotes s'en sont sortis indemnes et n'ont pas approché le mur de l'entrée des stands.

partages